حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلنت مدير إدارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة د. دعاء الخالدي تدشين نظام جديد في مختبرات وزارة الصحة يقوم بنقل او ارسال شرائح عينات «الأنسجة» الخاصة بالمرضى اصحاب الحالات الصعبة «الكترونيا» الى مراكز عالمية معتمدة بالخارج لتشخيصها من قبل اطباء متخصصين وإعطاء النتيجة بسهولة وسرعة، مبينة ان هذا النظام يعرف بـ «الديجيتال باثولوجي»، وسيتم تدشينه عبر مؤتمر سينطلق في ٢٦ اكتوبر الجاري.

واكدت الخالدي في تصريح صحافي ان وجود هذا النظام في البلاد يعتبر احد انواع التقدم التكنولوجي الحاسم في مسار علم تشخيص الامراض، بحيث سيحقق خطوة مهمة ونقلة نوعية في تحسين رعاية المرضى والحد من وقت انتظار النتائج، فضلا عن توفير خدمة مخبرية أفضل للوصول الى جودة عالية في تشخيص الامراض المستعصية من خلال تمكين الطبيب من مناقشة الحالة مع اي مركز متخصص على مستوى العالم للوصول للتشخيص الصحيح، خاصة في الحالات المعقدة التي تحتاج الى المراجعة من اكثر من طبيب استشاري، علما انه في الماضي كان يتم ارسال العينات بالبريد العادي مما يسبب تأخيرا للتشخيص في بعض الحالات.

وكشفت الخالدي عن تركيب ٨ اجهزة تعمل بنظام «الديجيتال باثولوجي» في مختبرات مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة الى انه تم تدريب الاطباء على استخدام هذا النظام بالشكل المطلوب، وذلك للمشاركة في تشخيص عينات الأنسجة، وبناء خبرة تمكنهم من الاستفادة القصوى من النظام والوصول سريعا الى الشرائح والعينات بشكل رقمي، علما ان تركيب هذا النظام في الكويت يعد الاول على مستوى الخليج والشرق الاوسط واوروبا.