الخضر: تطوير الصيدليات إلى الإلكترونية خطوة للوصول إلى نظام متكامل لـ «السريرية»

حنان عبد المعبود

أكدت رئيسة قسم مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية د.فاطمة الخضر أن الكويت تسعى الى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وبناء على ذلك بدأت بتطوير الصيدلية السريرية في مستشفيات منطقة الصباح، واستخدام الصيدلية الإلكترونية، وهي أحد الابتكارات التكنولوجية الحديثة في الخدمات الصحية، ولها القدرة العالية على تدوين بيانات المرضى بدقة، ومتابعة حالة المريض، وتوفير العلاج بسرعة تفوق قدرة الإنسان.

جاء ذلك في تصريح لها خلال حضورها مؤتمرا طبيا في دبي بعنوان «النظم المتقدمة في الصيدلة السريرية»، والذي أقامته شركة باير الشرق الأوسط، وحضره عدد كبير من الصيادلة من مختلف الدول العربية.

وقالت الخضر إن هذا العمل يحتاج إلى بعض الأجهزة التي تم توفيرها فعليا للصيدلية الإلكترونية، وكذلك صيادلة تم تدريبهم على مثل هذه المهام ومسماهم صيادلة الأجنحة، وتم تدريبهم من قبل الصيادلة الحاصلين على الماستر.

وأضافت أن دور الصيدلي الإكلينيكي هو حضور المرور الصباحي مع الأطباء والاجتماعات الخاصة لمناقشة ملفات المرضى، وحالتهم الصحية بناء على أدويتهم، ومدى توافرها، والتفاعلات، والآثار الجانبية لبعض الأدوية، وسيتم في المستقبل القريب توفير عيادة للصيدلي الإكلينيكي في مستشفى الصباح لخدمة المرضى.

وأشارت إلى أن هناك شقا يسمى الصيدلية الإلكترونية تساعد في تطوير الصيدلية الإكلينيكية، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وهي تقسم إلى قسمين، أجهزة لخدمة مرضى الأجنحة، وأجهزة لخدمة مرضى العيادات الخارجية، مضيفة أن بمستشفيات الصباح تم الانتهاء بما يقارب الـ 90% من المرحلة الأولى، كما تم توفير أجهزة الصرف الحديثة في الأجنحة مرتبطة بكمبيوتر الصيدلية لتتم متابعة حالة المريض وأدويته، وضبط المخزون الدوائي إلكترونيا.

وذكرت أن المرحلة الثانية من الصيدلية الإلكترونية خاصة بتوفير أجهزة الصرف الحديثة لمرضى العيادات الخارجية، وهو استخدام جهاز الروبوت الذي من مهامه التحضير الآلي لأدوية مرضى العيادات الخارجية، وإعداد الملصق الإرشادي للمرضى بسرعة تفوق قدرة الإنسان، وذلك تواكبا مع زيادة عدد المرضى في كل المستشفيات.

وأوضحت أن الجهاز الثاني عبارة عن جهاز صرف آلي موجود داخل المستشفى يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم تجهيز «بوكسات» بداخله، وإرسال رسالة على جهاز هاتف المريض بتوفير علاجه، ويمكنه صرفه من الجهاز على مدار 24 ساعة عن طريق بطاقة ممغنطة مشابهة لبطاقة السحب الآلي، وهذه المنظومة الخاصة بمرضى العيادات الخارجية موجودة في مستشفيي مبارك والعدان، ونأمل أن تدخل قريبا الى مستشفى الصباح.