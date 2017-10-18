حنان عبد المعبود

أعلن استشاري الأورام نائب رئيس مجلس إدارة حملة «كان» د.خالد الصالح أنه ضمن البرامج التدريبية المستمرة لحملة كان ستبدأ الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» الدورة الـ 36 للهيئة التمريضية بالتعاون مع إدارة الهيئة التمريضية بوزارة الصحة. وتقوم «كان» بتدريب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة مرضى السرطان، بالإضافة الى أنه تم إعداد برنامج متكامل يقدمه اخصائيو الأورام للمتدربين يتضمن تعريفا حول مرض السرطان ومراحله ونسبة وجوده في الكويت وفي العالم وطرق التشخيص والعلاج والوقاية والاكتشاف المبكر ونسبة الشفاء.

وأوضح الصالح أن الاهتمام بتدريب الطواقم التمريضية يعود لقربهم للمريض وذويه وكذلك للأطباء، فتدريبهم على المعلومات الصحيحة حول الأمراض السرطانية وكل ما سبق يهيئهم للإجابة عن أي تساؤلات بصورة علمية سليمة، مضيفا أن الطواقم التمريضية هي التي تنفذ وتطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج لذلك وجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية. وأعرب عن سعادته للحماس الذي يلمسه من الممرضين والممرضات واهتمامهم بهذا التدريب.

وأعلن الصالح استمرار دورات تدريب أطباء الأسنان بالرعاية الأولية حول التقصي عن العلامات الأولية للاصابة بسرطان الفم وذلك كجانب مهم للتشخيص المبكر للأورام في مراحله الاولية، ما يساعد على رفع نسب الشفاء.