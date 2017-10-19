حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د.جمال الحربي بجولة تفقدية ميدانية بمكتب خدمات كبار السن والمعاقين بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة حيث استمع وزير الصحة إلى عرض قدمه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام مشعل العنزي عن الإجراءات التي تم تنفيذها بالإدارة والتجهيزات التي تم إنجازها بإعداد مكتب لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلتهم من جانب موظفي المكتب البالغ عددهم 5 موظفين والتعرف على شكاواهم وطلباتهم وتسجيلها وإنجازها من جانب إدارة العلاقات العامة والإعلام بسهولة ويسر، فضلا عن تزويد المكتب بأعداد كافية من الكراسي المتحركة المريحة اللازمة لكبار السن والمعاقين وتخصيص مدخل خاص لهم بالمبني الرئيسي لوزارة الصحة.

وقد أبدى وزير الصحة د.جمال الحربي إعجابه بالتسهيلات ونظام وإجراءات العمل واستقبال كبار السن والمعاقين من جانب الموظفين بمكتب خدمات كبار السن والمعاقين بديوان عام الوزارة، كما أعطى الوزير توجيهاته للعاملين بالتفاني في تقديم الرعاية اللائقة وتوفير سبل الراحة لكبار السن والمعاقين وإحاطتهم بما يستحقونه من احترام وتوقير وتذليل أي عقبات قد تعترض تسهيل إجراءات إنجاز معاملاتهم المختلفة بالوزارة وبالتنسيق مع جميع القطاعات والإدارات.

كما وجه وزير الصحة إلى تعميم تطبيق فكرة مكتب خدمات كبار السن والمعاقين بجميع المناطق الصحية والمستشفيات وتحت الإشراف المباشر والمتابعة من جانب مديري المناطق الصحية والمستشفيات وبما يتفق مع الموروثات والقيم الأصيلة والنبيلة التي جبل عليها المجتمع الكويتي وفاء وعرفانا لكبار السن ولما قدموه من جهود لتحقيق التنمية بالبلاد.