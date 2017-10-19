أعلنت جمعية الهلال الأحمر وبالتنسيق والتعاون مع جمعية العون المباشر قيامها بتقديم مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في الصومال لعلاج مصابي الانفجارات الإرهابية التي وقعت مؤخرا بمقديشو.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير في تصريح لـ «كونا» انه انطلاقا من دور الجمعية الإنساني الفاعل تجاه الأشقاء في الصومال سيتم تقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات المحن حيث قامت الجمعية بالتعاون مع جمعية العون المباشر بتقديم ادوية بصفة عاجلة للمستشفيات في الصومال لعلاج الجرحى جراء التفجيرات الأخيرة.

وأضاف ان الجمعية تتابع بشكل عاجل تداعيات الأوضاع الإنسانية هناك من خلال تواصلها الدائم مع المنظمات الإنسانية في الصومال، مضيفا انها ستواصل دعمها للشعب الصومالي من أجل أن يعيش في أمان وسلام.

ودعا أهل الخير في الكويت وفي كل مكان إلى دعم المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية مع شركائها في الصومال الذي يعيش واحدة من أكثر أزماته خطورة.

وأكد تعاطف الجمعية مع الأوضاع الإنسانية الصعبة حاليا هناك، مشيرا الى ان هذا الاهتمام يجسد المسؤولية الإنسانية التي تضطلع بها الجمعية تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة التي تتعرض للمحن والنكبات الإنسانية.

من جانبه، اشاد رئيس مجلس ادارة جمعية العون المباشر د.عبدالرحمن المحيلان انه بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي سيقومون بمساعدة الأشقاء في الصومال وستتم سرعة الاستجابة بتقديم الأدوية الطبية للمستشفيات في الصومال عقب ما تعرضت له من تفجير ارهابي راح ضحيته المئات من المواطنين الأبرياء.

وقال المحيلان ان هناك أربعة مستشفيات في مقديشو بحاجة الى الأدوية والمضادات الحيوية العاجلة لعلاج الجرحى، مشيرا الى ان الوقوف بجانب الأشقاء في محنتهم الراهنة «واجب إنساني يدعونا إليه ديننا الحنيف وتقاليدنا الإسلامية والعربية لاسيما ان التفجير الأخير يفوق قدرات الحكومة الصومالية».

واكد ان الكويت دائما تهب لنجدة المنكوبين في كل مكان ولعبت دورا بارزا في الإغاثة في الصومال في الفترة الماضية ومستمرة في تلك الجهود بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية لاسيما جمعية الهلال الأحمر الكويتي.