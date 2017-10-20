الرؤية المستقبلية تتضمن التوسع التدريجي بخدمات المركز

الحربش: الأهالي يطالبون بتمديد ساعات العمل عبدالكريم العبدالله

كشف وزير الصحة د.جمال الحربي عن افتتاح مركز الشعب الصحي ومركز الدخان للعيون بمنطقة العاصمة الصحية خلال شهرين.

وقال الحربي في كلمة له على هامش افتتاح مركز جابر الاحمد الصحي 2 انه يعد اضافة للرعاية الصحية الأولية بمنطقة العاصمة الصحية لينضم إلى المنظومة المتميزة لخدمات الرعاية الصحية الأولية.

وذكر ان المركز يتكون من دورين وسطح للخدمات، حيث يشتمل الدور الأرضي على قاعات ومكاتب الاستقبال وعيادات الطب العام ورعاية الامومة، وقسم الصيدلة وقسم التمريض، فضلا عن مكاتب الإدارة وقاعات انتظار المرضى التي تحقق الخصوصية وسهولة ويسر في تقديم الخدمات بالمركز.

وأضاف: أما الدور الأول فيتكون من قسم الأسنان ويحتوي على 4 عيادات للأسنان ومختبر وغرفة تعقيم، اضافة الى قسم الصحة الوقائية والتطعيمات، وقسم لرعاية الطفولة وعيادات مرضى السكر وقاعات الانتظار، كما يشتمل المركز على مواقف خارجية لسيارات المرضى والمراجعين والعاملين، وأحواض زراعية خارجية وداخلية، ومحطة للخدمات بالدور الأرضي.

وتابع: مركز جابر الأحمد الصحي 2 سيقدم الخدمات الصحية للسكان بالقطع ارقام 5 و6 و7 بمدينة جابر الأحمد، كما سيعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر طوال أيام الدوام الرسمي.

وافاد الوزير الحربي بأن الرؤية المستقبلية تتضمن التوسع التدريجي بالخدمات المقدمة بالمركز، وتمديد ساعات العمل بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بالمناطق السكانية التي يخدمها المركز.

بدوره، قال عضو مجلس الامة جمعان الحربش انه التقى بأهالي مدينة جابر الاحمد الذين اوضحوا ان المركز يعمل حتى الساعة الواحدة ظهرا، مبينا ان هذا التوقيت للاغلاق غير مناسب، وأنهم يرغبون بزيادة عدد ساعات العمل بسبب زيادة الكثافة السكانية بالمنطقة، وتم إيصال هذه الرسالة للوزير الحربي.

وذكر الحربش ان المناطق الحديثة تحتاج الى افتتاح مراكز صحية سريعا بمجرد سكن اهالي المنطقة فيها، مشيرا الى انه متفائل بأداء الوزير الحربي.