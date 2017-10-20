عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان عن توجه لتمديد ساعات العمل بمركز صباح الاحمد الصحي بمنطقـة الاحمدي الصحية على مــدار الساعة (24 ساعة) بناء على تعليمات وزير الصحة د.جمال الحربي، مشيرة في الوقت ذاته الى زيادة ايام العمل بمركز كبد الصحي ليصبح على مدار الاسبوع بدلا من يومين بالأسبوع.

وعن افتتاح مركز جابر الاحمد الصحي 2، افادت د.الوطيان بأن افتتاح المركز زاد من عدد المراكز الصحية بمنطقة العاصمة الصحية لتصبح 26 مركزا صحيا، مؤكدة افتتاح مركز جابر الصحي 3 خلال الفترة المقبلة.