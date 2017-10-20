حنان عبدالمعبود

ضمن أنشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي قامت شركة المباني من خلال التعاون مع 20 فنانا تشكيليا بعمل عرض رسم حي للوحة فنية كبيرة في مجمع الأفنيوز، كونه يتمتع بأعداد كبيرة من الرواد، حيث تعكس اللوحة معنى اسم الحملة التي تدعمها شركة المباني وشعارها «معا نعطي الأمل».

وتهدف الشركة من خلال هذه الفعالية لمخاطبة الجماهير الغفيرة ولفت انتباههم الى أهمية الكشف المبكر عن المرض وأيضا الرفع من الروح المعنوية للمرضى وغرس روح التفاؤل بإمكانية الشفاء بنسب كبيرة.

وتأتي هذه المبادرة إيمانا من شركة المباني بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث تقوم الشركة بتبني ودعم العديد من الحملات التوعوية بصورة سنوية بهدف رفع مستوى الوعي حول العديد من القضايا الصحية والمجتمعية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

وقد بينت الشركة أن تبنيها لمثل هذه المبادرات ما هو إلا تأكيد على نهج المسؤولية الاجتماعية التي تتبعه شركة المباني وحرصها على التأثير الإيجابي على المجتمع.

وحاز الحدث قبول أعداد غفيرة من رواد المجمع الذين تجمعوا لمشاهدة اللوحة وتم استقبالهم بالورود ذات اللون الوردي المميز للمناسبة.