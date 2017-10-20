حنان عبدالمعبود

كشفت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان عن انخفاض معدلات الإصابة بالإنفلونزا بما يقارب 33% ومعدلات الوفاة بحوالي 55%‏، مؤكدة ان هذا الانخفاض يعود الى نجاح التطعيم ضد امراض الشتاء التنفسية التي نظمت العام الماضي، لافتة الى أن هذا يؤكد حرص الكويت على الوقاية.

جاء هذا ضمن كلمة افتتاحية ألقتها القطان خلال تدشين تطعيمات الشتاء لموسم 2017/2018 والتي جرت في مجمع المارينا، وبينت ان حملة التطعيم للعام الماضي كانت قد لاقت ونجاحا كبيرا حيث تم تطعيم ما يقرب من 150.000 معظمهم من الفئات التي تستحق التطعيم.

وبينت ان وزارة الصحة وفرت 150 ألف جرعة من كل من طعم الأنفلونزا الموسمية بالإضافة إلى 80 ألف جرعة من طعم الالتهاب الرئوي (النيموكوكال PCV13) على ان يتم التطعيم بجميع المراكز الوقائية في الفترة الصباحية لكل مراكز الصحة الوقائية وعددها 33 مركزا وقائيا بالإضافة إلى بعض نقاط التطعيم ببعض المستشفيات الحكومية، كما ان هناك بعض المراكز ستعمل على فترتين صباحية ومسائية.

وقالت القطان: في إطار الاستعداد لإطلاق الحملة أقيمت عدة محاضرات علمية عن إجراءات تطعيم الانفلونزا والنيموكوكال لأطباء وممرضات الصحة العامة، وكذلك دورة تدريبية بواسطة خبراء من منظمة الصحة العالمية للتعامل الطبي مع مرضى الانفلونزا الموسمية لأطباء من كل التخصصات الطبية ذات الصلة.

من جانبه، اكد استشاري الصحة العامة مدير ادارة الصحة المهنية الناطق الرسمي لوزارة الصحة د. احمد الشطي ان الحملة، التي ستنظم على مرحلتين طوال الشتاء وتستهدف المواطنين والمقيمين وتوفر الطعوم بالمجان، تهدف إلى التقليل من معدلات أمراض الشتاء المعدية وذلك من خلال تطعيم الأنفلونزا الموسمية للتقليل من معدلات مرض الانفلونزا ومضاعفاته وخاصة بين الفئات الأكثر تعرضا للعدوى والمضاعفات.