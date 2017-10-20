تتواصل الاستعدادات المكثفة من اللجنة المنظمة لماراثون صحتي في خطوتي للمشي والمقام تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع كل من القنصلية المصرية بالكويت وبتنسيق خاص مع السفيرة هويدا عصام ورابطة هواة المشي برئاسة د.عبدالرحمن العوضي، ومسافته 6 كم ويبدأ الماراثون من مواقف سيارات مجمع أحواض السباحة بالسالمية تاريخ الثالث من نوفمبر المقبل وينتهي أمام جمعية المهندسين الكويتية، حيث يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز داخلها ومنذ بداية فتح باب التسجيل للاشتراك تقدمت أعداد كبيرة للاشتراك سواء من خلال التسجيل الإلكتروني أو خلال الاستمارات المطبوعة في دلالة واضحة على اهتمام الناس بهذا الحدث الرياضي.

وقال م.محمود صبري المنسق العام للماراثون وعضو اللجنة المنظمة ان العدد التنازلي قد بدأ لانطلاق الفعالية المنتظرة، ومن المتوقع أن يصل عداد المشاركين إلى رقم يتعدى قرابة 600 مشارك، وتم الاتفاق مع حكام الاتحاد الكويتي لألعاب القوى لإيفاد عدد من حكام الاتحاد لمراقبة المتسابقين خلال الماراثون وتحديد أي مخالفات لقانون المشي وإعلان نتائج الفائزين في الماراثون.

بدوره، أشار عضو اللجنة المنظمة للماراثون الزميل ممدوح السريع إلى أن التسجيل مازال مفتوحا، مبينا أن نجاح الماراثون العام الماضي كان دافعا قويا لإقامة الماراثون في دورته الحالية، متوقعا ازدياد الإقبال عليه لما فيه من فوائد صحية ومنافسة كبيرة بين المتسابقين، وبما يشكل حافزا للجميع للمشاركة والإقبال على الأنشطة الرياضية الصحية.

ومن المقرر أن تشارك في الماراثون مع عامة المتسابقين تميمة الماراثون وهي شخصية كارتونية لتشجيع المشاركين على بذل الجهد والفوز، وتمنى أعضاء اللجنة المنظمة للماراثون النجاح للفعالية والفوز والتوفيق للمشاركين فيها.