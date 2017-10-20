صرح رئيس جمعية الطب البديل د.زبن العتيبي بأن الجمعية لن تسمح لأعضائها بمزاولة المعالجة بالطب البديل والتكميلي، ان لم يحصل جميعهم على الدورة التدريبية للاسعافات الأولية التي تنظمها الجمعية، بالاتفاق والتعاون مع إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.

وأوضح أن أي معالج بالطب البديل لا بد من المامه بالاسعافات الاولية وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة والمفاجئة.

وأوضح أن الدورة، التي تم تحديد الفترة 5 ـ 7 نوفمبر المقبل لها، تهدف إلى التدريب على الإسعافات الأولية، للتعامل مع بعض الإصابات التي قد يتعرض لها الخاضع للعلاج التكميلي، وبصورة مفاجئة لا قدر الله.

وكرر بإصرار واضح أن على كل شخص الحصول على الدورة للتعامل مع الحوادث والحالات المفاجئة قبل وصول الإسعاف، لأنه أحيانا يتعرض الخاضع للعلاج الى اصابة او اختناق أو الم، ويحتاج الأمر الى تصرف عاجل وسريع من المعالج بالطب البديل قبل وصول الطاقم الطبي.

وأردف: ان جمعية الطب البديل تهتم اهتماما بالغا بصحة المترددين على المعالجين من أعضائها، وفي الوقت نفسه تحرص على تثقيف أعضائها ليكونوا أكثر الماما بالعلوم الطبية، ويتمكنوا من التدخل لمنع المضاعفات لمريضهم، لتكون علومهم مكملا حقيقيا للعلوم الطبية الحديثة.

واستطرد موضحا: سيتعرف أعضاء جمعية الطب البديل خلال هذه الدورة على المواقف الطارئة بأنواعها، وكيفية التعرف على الحالة وامكانية التدخل للمساعدة.