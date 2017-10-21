القاهر ـ هناء السيد

تحت رعاية أمين عام اتحاد المستشفيات العربية ورئيس الجمعية السعودية للوبائيات د.توفيق خوجة، تنظم الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة وبرنامج الوبائيات الحقلي بوزارة الصحة والجمعية السعودية للوبائيات بالتعاون مع مؤسسة البتول المتكاملة لتنظيم المعارض والمؤتمرات المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية خلال الفترة من 29 الى 31 الجاري بفندق هوليداي إن القصر بمدينة الرياض.

وقال مدير المعرض عبدالحميد محمد عبدالحميد ان الاستعدادات للمؤتمر خطت خطوات كبيرة لانعقاده في الموعد المحدد له، حيث تم تكوين جميع لجانه: العلمية، والتنظيمية، والتسويقية، والتنفيذية، والإعلامية.

كما تم التجهيز والاستعداد للمؤتمر على أعلى المستويات، مع توقع حضور لافت، من المسؤولين، والمهتمين، وحضور قرابة 3000 طبيب ومتخصص.

وعن أبرز المشاركات، أجاب أن المشاركات الدولية والمحلية واسعة ومن أبرزها منظمة الصحة العالمية، وكلية الصحة العامة ببريطانيا.