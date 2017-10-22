نصر الله: نحرص على تبادل الخبرات الطبية بين العاملين في القطاع الصحي

التهامي: المؤتمر يتضمن 8 جلسات علمية و25 محاضرة و4 ورش عمل أطلق مستشفى دار الشفاء الخميس الماضي المؤتمر الدولي الأول في الكويت لطب حديثي الولادة، وذلك تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي، واستمرت فعاليات المؤتمر طوال 3 أيام في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في قاعة سلوى الصباح وفندق المارينا، حيث قام المستشفى بتنظيم فعاليات المؤتمر بالتعاون مع أقسام طب حديثي الولادة بوزارة الصحة والجمعية الكويتية لحديثي الولادة. ويمثل هذا المؤتمر نموذجا بناء للتعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهل الكويت والمقيمين بها.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لمستشفى دار الشفاء أحمد نصر الله قائلا: «يحرص مستشفى دار الشفاء دوما على تنظيم اللقاءات والمؤتمرات العلمية بانتظام كخطوة من الخطى الجدية التي يخطوها نحو تحقيق أحد أهدافه المهمة وهو تبادل الخبرات الطبية بين العاملين في القطاع الصحي داخل الكويت وخارجها والإلمام بكافة التطورات والمستجدات على الساحة الطبية حول العالم بما فيها التقنيات والمعدات الطبية والبروتوكولات والممارسات الحديثة في مختلف التخصصات الطبية المتعارف عليها عالميا».

وأضاف: «نحرص دوما على أن تتميز المؤتمرات الطبية التي يعقدها المستشفى بطابع التنوع والشمولية لتغطي مختلف التخصصات الطبية، فلقد عقد المستشفى سابقا مؤتمرا للأمراض الباطنية، ومؤتمر الأمراض القلبية ومؤتمر Meeting of the Minds والذي يتم عقده سنويا وغيرها من الفعاليات العلمية المتتالية.

مما يدل على النشاط الدائم الذي يتمتع به أطباء مستشفى دار الشفاء وحرصهم المستمر على نشر المعرفة واكتساب خبرات جديدة في مجال تخصصهم».

وافتتح المؤتمر د.الخشتي وكيل وزارة الصحة ممثلا للدكتور جمال الحربي وزير الصحة، وشهد المؤتمر إقبالا واسعا من قبل 280 مشاركا من نخبة الاستشاريين والاختصاصيين وأعضاء الفرق التمريضية وفنيين في مجال طب حديثي الولادة من داخل وخارج الكويت، إلى جانب عدد من المتحدثين الرئيسيين المحليين والدوليين الذين شاركوا خبراتهم ومعرفتهم في مجال طب حديثي الولادة، حيث شارك كمتحدث دولي د.هاني علي رئيس قسم حديثي الولادة بمستشفى كليفلاند للأطفال بالولايات المتحدة الأميركية، ود.نيل فريدمان رئيس مركز طب أعصاب الأطفال بمستشفى كليفلاند للأطفال في الولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسور ديفيد تينجاي طبيب حديثي الولادة والأمراض الصدرية في مستشفى الأطفال الملكي بأستراليا، ود.جوليان ديفيد استشاري ورئيس قسم حديثي الولادة بمستشفى الكورنيش في أبوظبي، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين المحليين.

وفي هذا السياق، صرح د.عبدالله التهامي - استشاري ورئيس قسم حديثي الولادة بمستشفي دار الشفاء ورئيس المؤتمر - بأن هذه الفعالية المهمة تهدف إلى تقديم أحدث التطورات في مجال طب الأطفال حديثي الولادة كما تهدف إلى رفع كفاءة مستوى الممارسة الإكلينيكية والخلفية العلمية للممارسين الصحيين العاملين في أقسام الرعاية المركزة لحديثي الولادة والأطفال الخدج من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين.

وأضاف د.التهامي أن المؤتمر اشتمل على 8 جلسات علمية و25 محاضرة و4 ورش عمل تخصصية في مجالات التنفس الاصطناعي لأمراض التنفس الحادة وكذلك ورشة عمل عن المراقبة المستمرة لكهربية الدماغ في حالات اختناق الولادة والصرع عند حديثي الولادة المنومين بالرعاية المركزة وكذلك آلية العلاج بالتبريد التي ثبت بالأبحاث الحديثة فاعليتها في التقليل من المضاعفات الناشئة عن نقص وصول الأكسجين والدم إلى المخ في مثل هذه الحالات.

وأردف د.مجدي النواوي - المدير الطبي في مستشفي دار الشفاء - أن إدارة المستشفي تدعم التطوير المستمر للخدمة الطبية المقدمة بالمستشفي في جميع التخصصات عن طريق دعم وتشجيع عقد الندوات والمؤتمرات للإطلاع على التطورات السريعة والمتلاحقة في المجالات الطبية وتبادل الخبرات والتعاون مع شركائنا في مستشفيات وزارة الصحة والخبراء من الدول الأوروبية وأميركا.

وأشار د.محمد إسماعيل منسق التعليم الطبي المستمر بمستشفى دار الشفاء ورئيس مركز التصوير التشخيصي أن برنامج المؤتمر معتمد من المعهد الكويتي للاختصاصات الطبية بواقع ٢٠ ساعة تعليما طبيا مستمرا.

وخلال المؤتمر، أقامت إدارة مستشفى دار الشفاء حفل عشاء للحضور أعقبه توزيع الدروع التقديرية للجان المشاركة في تنظيم المؤتمر تقديرا للجهود التي تم بذلها ليخرج المؤتمر بهذا الوجه المشرف والناجح.