حنان عبد المعبود

قدمت الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان «كان» محاضرة توعوية في مجمع سليل الجهراء بالتعاون مع فريق الوقاية غاية التطوعي وضمن أنشطة وفعاليات الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي «أنت تستحقين اهتمامنا» في شهر أكتوبر.

من جانبها، أشارت عضو مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية لحملة «كان» والمشرفة على فعاليات حملة «انت تستحقين اهتمامنا» د.حصة الشاهين الى ان الحملة حرصت على الوصول الى كل فئات المجتمع من خلال تنظيم العديد من الانشطة والمشاركات المتنوعة في جميع المحافل لتقديم الخدمات التوعوية للجماهير حول مرض السرطان، حيث قامت مؤخرا بالمشاركة في عدة معارض من بينها معرض البنك الوطني ومعرض شركة «هيلبورتن» التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بدعوة من بشاير الشاهين.

بدورها، اشادت اختصاصي علاج الاورام بالاشعاع د.مها عبدالله بتفاعل الجمهور مع المحاضرة ونسبة الوعي الجماهيري بسرطان الثدي. وأكدت أهمية التوعية بمرض السرطان باعتبارها من الركائز الأساسية للكشف المبكر عن المرض ومن ثم تحقيق نسب شفاء عالية.

وحذرت من خطورة تناول الاغذية غير الصحية واتباع الانماط غير الصحية للحياة، لما لهما من تأثير كبير على الإصابة بالسرطانات عامة وسرطان الثدي خاصة. وأوضحت ان تناول الدهون بكثرة يتسبب في الاصابة بالسرطان، لأن الدهون تخزن على هيئة هرمون الأستروجين والمعروف انه من الهرمونات المغذية لمرض السرطان لذا يعتبر احد اهم عوامل الخطورة المسببة لسرطان الثدي.

ونصحت عبدالله المشاركات بضرورة ممارسة رياضة المشي بشكل دوري وتناول الاطعمة الغنية بالألياف والابتعاد عن العادات الغذائية الضارة وتجنب الافراط في تناول الدهون والسكريات والمياه الغازية وغيرها من الاطعمة المسببة للسمنة والبدانة، فضلا عن الاقلاع عن التدخين. ولفتت الى ان السمنة والتدخين ايضا من عوامل الخطورة المسببة لسرطان الثدي.