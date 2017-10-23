حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

قال وزير الصحة د.جمال الحربي إن الوزارة بصدد إجراء أول مسح صحي وطني لكبار السن بهدف تحديث قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمؤشرات الصحية والمحددات الاجتماعية لصحة كبار السن، لافتا إلى حرص الوزارة على التعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام لتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لرعاية كبار السن بالكويت..

جاء ذلك في تصريح صحافي للحربي خلال انعقاد الاجتماع الاول للجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن التي أعيد تشكيلها برئاسته حيث أكد ان التخطيط لتنفيذ المسح الصحي سيكون وفقا للمنهجية والادوات العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

واضاف أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن يتطلب تعاون الجميع لتعزيز الصحة طوال مراحل العمر وضمان الشيخوخة الصحية.

وقال الحربي إن اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن بحثت خلال الاجتماع الاستراتيجية الصحية الوطنية لرعاية كبار السن والخطة التنفيذية للاعوام من 2016 ـ 2020 ودور الوزارات والجهات المختلفة بمتابعة تحقيق اهدافها وغاياتها.

وأضاف أن الاجتماع تطرق ايضا الى تقرير الوضع الصحي لكبار السن (المؤشرات الاساسية) لعام 2016 والخطة الوطنية للتعامل مع الخرف والسياسة التشغيلية الموحدة للرعاية الصحية بعيادات كبار السن وبرنامج الوقاية من السقوط لدى كبار السن.

واشار الحربي الى ان الاجتماع ناقش مقترحات الجهات المشاركة وبرامجها المستقبلية لرعاية كبار السن.

وقال ان هناك برنامجا للتعاون الصحي الدولي مع اليابان بمجال الرعاية الصحية لكبار السن متوقعا زيارة الوفد الياباني للكويت خلال الفترة من 5 الى 11 نوفمبر المقبل.

وتضم اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن في عضويتها كلا من وكيل وزارة الصحة نائبا للرئيس ووكلاء وزارات الإعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والوكلاء المساعدون للشؤون القانونية وللشؤون الفنية في وزارة الصحة ومدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة.