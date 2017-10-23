حنان عبدالمعبود

نظم معهد دسمان للسكري يوم الثلاثاء الماضي، حملة توعوية في مدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة بنين التابعة لوزارة التربية بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمشاركة وحضور العديد من الطلبة والمعلمين، وذلك بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة وبرعاية من شركة زين للاتصالات.



وشارك المعهد بالعيادة المتنقلة والتي هي عبارة عن حافلة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية للحضور كنوع من الفحص المبكر وللتوعية عن مرض السكري، كما قدم الفريق الطبي للمعهد الاستشارات الطبية المختلفة حول مرض السكري ومضاعفاته.



وعلى هامش هذا اليوم التوعوي، أفاد مدير العلاقات العامة والاعلام في المعهد طارق العريان بأن المعهد يهدف إلى الوقاية، والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت، من خلال برامج فعالة في مجال البحث والتدريب، والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان.

وأضاف العريان قائلا: لا يألو المعـهد جـهـدا فـي نـشـر الوعي بين جميع شرائح المجتـمع، مشيرا لأهمية الدور الذي قام به المعهد في هذا اليوم التوعوي المفتوح.