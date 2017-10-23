تنطلق اليوم فعاليات الاجتماع الاول لبرنامج القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا والذي يستضيفه الصندوق الكويتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا خلال الفترة من 23 - 24 أكتوبر الجاري. وسيبحث الاجتماع سبل التحكم والقضاء على بعض الأمراض المدارية المهمشة في القارة الأفريقية بشكل نهائي دون الحاجة لاستخدام الأدوية بصورة مستمرة.

ويأتي في مقدمة الحضور الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي ومديرة منظمة الصحة العالمية للإقليم الأفريقي ماتشيديسو مويتي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين من منظمات ومؤسسات تختص بمجال مكافحة الأمراض الاستوائية، من أبرزها البنك الدولي والبنك الأفريقي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والمنظمات الطوعية NGDOs وبرنامج توزيع الأدوية وصندوق محاربة الأمراض المدارية E.N.D ومؤسسة جيت، بالإضافة الى مؤسسات العون العربي المعروفة باسم مجموعة التنسيق.

ومن المقرر أن تعقد 4 جلسات على مدى يومين تحمل الجلسة الأولى عنوان «العبء العالمي للأمراض المدارية المهمشة: ما تحقق والتحديات الباقية»، فيما تختص الثانية بالبحث في الشراكة من أجل القضاء على الأمراض المدارية المهمشة. أما الجلسة الثالثة فبعنوان: إزالة العوائق المادية والفنية للوصل إلى أهداف 2020. فيما تتمحور الجلسة الرابعة حول قضية الاستثمار في مشروع مكافحة الأمراض الاستوائية المهمشة في أفريقيا.