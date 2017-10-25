حنان عبدالمعبود

أوضحت عضو مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.حصة الشاهين أن سرطان الثدي يعتبر النوع الأكثر انتشارا بين سرطانات النساء على مستوى العالم، وتتساوى نسب الإصابة به في الكويت والعالم على حد سواء غير ان الاختلاف يظهر في متوسط عمر الإصابة، حيث يصيب نساء الكويت في سن مبكر 10 سنوات من نساء العالم، اذ بدأ تشخيص سرطان الثدي بين نساء الكويت في سن الأربعين ونساء العالم في الخمسين عاما.

جاء ذلك في تصريح صحافي للشاهين على هامش المحاضرة التوعوية التي أقيمت أمس الأول في جمعية الهلال الأحمر ضمن فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي والذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، وأكدت خلاله الشاهين ان قصور التوعية بين نساء الكويت يعتبر احد أهم اسباب اكتشاف المرض في مرحلة متأخرة ومن ثم انخفاض نسبة الشفاء منه، مقارنة بالدول المتقدمة في أميركا وأوروبا حيت تساهم التوعية في الاكتشاف المبكر للمرض والشفاء منه بمعدلات تصل الى 98%.

من جانبها، قالت اختصاصي أول باطنية ومسؤول وحدة الباطنية في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.نجلاء السيد، إن التدخين من معدل الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 30% ويقلل كذلك من مخاطر الإصابة به بنفس النسبة في حال الامتناع عن التدخين.