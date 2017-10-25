«لدي قدوتان رائعتان في حياتي»
الأميرة البريطانية بياتريس (29 عاما) وهي تمتدح بحماس عاطفي كبير، خلال مقابلة مع مجلة «هلو»، أمها سارة فيرغسون دوقة يورك، وجدتها الملكة إليزابيث بالتأكيد على أنهما أهم امرأتين في حياتها، وذلك لأن أمها أفضل صديقة لها، ولأن جدتها مثال للحكمة والتعقل.
«ولماذا لا نوجه هذه الاتهامات نفسها إلى ترامب؟»
منتقدو الرئيس الأميركي يتساءلون، بعد موجة اتهامات التحرش التي طالت الكثيرين في هوليوود مؤخرا، لماذا لا يتم توجيه مثلها إلى ترامب بعد أن ذكرت أكثر من امرأة خلال حملته الانتخابية أنه تحرش بها؟
«آمل أن تصل المرأة قريبا إلى المرحلة التي تستطيع التحدث فيها بحرية، ودون خوف، عن الإساءات الجنسية التي تتعرض لها في حياتها»
النجم جورج كلوني يدلي بدلوه في هذه القضية المثيرة للجدل هو الآخر، قبل حضوره العرض الأول لفيلمه «سابربيكون» في لوس أنجيليس بصحبة زوجته المحامية أمل وأمها اللبنانية بارعة علم الدين.
«نعم.. أردت قتل نفسي»
المغنية الأميركية كيلي كلاركسون، الحائزة على جائزتي «غرامي»، تعترف بأنها فكرت في الانتحار فعلا عندما تم إرغامها على إنقاص وزنها في مستهل حياتها الفنية.
«الحقيقة أنني لا أدري ما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح»
الممثلة والمغنية الأميركية ديمي لوفاتو (25 عاما) تعترف، خلال لقاء تلفزيوني وثائقي، بأن قلبها لايزال مع صديقها السابق الممثل ويلمر فالديراما على الرغم من انفصالهما، بل لم تستبعد العودة إليه لأن لهيب الحب لايزال يستعر في قلبها على حد تعبيرها.
دعوات لاتهام ترامب أيضا بالتحرش.. وكلاركسون تعترف بالتفكير في الانتحار.. وكلوني يتحدث عن الإساءات الجنسية للمرأة