هاني الظفيري



أكد د.على المطيري مدير مستشفى الجهراء حرص المستشفى على صحه ورعايه المرضى في إطار من التنظيم والتنسيق بما يحقق الفائده القصوى من الاجهزه المتاحه لصالح المرضى.

جاء ذلك في تعقيبه على مقطع فيديو متداول في جناح غسيل الكلي تم تصويره دون استئذان والتعريض والتهجم على الممرضة بطريقه مسيئه وبأنصاف حقائق .

وقال المطيري إن الاطباء المعالجين خصصوا جلسه اضافيه لغسيل كلى المريضه الساعه الخامسه من يوم الخميس الماضي ، ولكن المريضه حضرت مع ابنتها من الساعه الواحده ، متوقعه دخول المريضه للغسيل مباشره ، علما بان أسره الغسيل مشغولة بالمرضى الأساسيين ليوم الخميس .

ونوه المطيري ان هذه ثالث حاله غير دقيقه ومنقوصه الحقائق بما يسئ للمستشفى خلال الفتره الماضيه يتم تداولها على وسائط التواصل دون استكمال الحقائق وبصوره مسيئه الى المستشفى ، مناشدا وسائل الاعلام عامه والالكترونية منها خاصه بالتواصل للتأكد من الحقائق قبل تداولها .



وأكد المطيري انه خاطب الشؤون القانونيه بالوزاره للنظر في إمكانية المتابعه القانونيه للأشخاص او الجهات ممن ينشر او يتداول معلومات غير حقيقيه مسيئه للرعايه الصحيه او المستشفى ، وان العائق الرئيسي هو اخلاقيات المهنه التى تمنعنا من تداول التفاصيل الشخصيه او الحاله المرضيه التى يتم تداولها لدحض ما ينشر على غير الحقيقة.