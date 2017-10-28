الشطي: الورشة يستفيد منها أكثر من 100 طبيب من عدة لجان تحكيم

حنان عبدالمعبود

أعرب مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي عن سعادته باستضافة الأمانة العامة للتأمينات الاجتماعية ورشة عمل عن تقييم العجز الطبي والتي عقدت بمقر المؤسسة بحضور طبي حاشد، لافتا الى أهميتها فيما يختص بنظام التأمينات الاجتماعية وحسن تطبيقه، مشيرا في الوقت نفسه الى ان اللجنة الطبية جسم نشأ داخل التأمينات الاجتماعية ومهمتها حسن تقييم الحالة الصحية لأي موظف لتبيان أحقيته في المعاش التقاعدي على اي وجه حسب قواعد التأمينات.

وأعرب عن شكره للجنة لتنظيم الورشة مع خيرة المختصين من داخل الكويت وخارجها، آملا الخروج بتوصيات وقرارات تؤدي الى حسن وتطوير تطبيق نظام التأمينات من خلال اختيار المناسب من التقارير التي تقدم.

بدوره، أكد وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة العجز الطبي استشاري الامراض الجلدية والتناسلية والأمين العام لأطباء الجلد العرب د.عبدالوهاب الفوزان ان الورشة تتضمن عددا كبيرا من المحاضرين من الكويت وخارجها متخصصين في العجز الطبي ومشاكل الإعاقة والطب المهني وكذلك اللجنة الطبية للمعاقين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مدير ادارة الصحة المهنية د.احمد الشطي ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية لها ذراع طبية وفنية سواء بالمجلس الطبي او الصحة المهنية وكلتاهما تقوم بتقييم نسب العجز ورفعها الى مؤسسة التأمينات لترجمة ما يستحق منها.

وعن الورشة، اكد انه سيستفيد منها اكثر من 100 طبيب من عدة لجان تحكيم موزعة على مستشفيات تخصصية في وزارة الصحة، بالاضافة الى ادارة الصحة المهنية والمجلس الطبي وأطباء الهيئة العامة للإعاقة والطب الشرعي بوزارة الداخلية وشركات التأمين وغيرهم ممن يحتاجون الى تحديث معلوماتهم وليواجهوا القرارات لتكون هناك فرصة للعدالة والمساواة للمريض أينما ذهب في اي منطقة صحية او لجنة طبية.