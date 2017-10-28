المطيري: خاطبنا «قانونية الصحة» لمتابعة من يتداولون معلومات غير صحيحة

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

نفى مدير مستشفى الجهراء د.علي المطيري صحة الفيديو المتداول في جناح غسيل الكلى بالمستشفى، مبينا انه تم تصويره دون استئذان، كما أن فيه تهجّما على الممرضة بطريقة مسيئة.

وذكر ان المريضة المذكورة كان لها موعد الساعة 5 مساء يوم الخميس الماضي، حيث حدد لها الاطباء جلسة اضافية في هذا التوقيت، الا انها جاءت في الواحدة ظهرا قبل الموعد بساعات، وحاولت الدخول الا ان المستشفى ملتزم بجدول معين للمرضى، ولا يسمح بدخول احد في غير موعده الا للحالات الطارئة.

وشدد المطيري على حرص المستشفى على صحة ورعاية المرضى في إطار من التنظيم والتنسيق بما يحقق الفائدة القصوى من الأجهزة المتاحة لصالح المرضى.

وأضاف ان هذا الفيديو يمثل الحالة الثالثة لعرض أشياء منقوصة الحقائق مما يسيء للمستشفى خلال الفترة الماضية، اذ يتم تداولها على وسائط التواصل دون التثبت واستكمال الحقائق.

وناشد المطيري وسائل الاعلام عامة التأكد من الحقائق قبل تداولها، مؤكدا انه تمت مخاطبة الشؤون القانونية بوزارة الصحة للنظر في إمكانية المتابعة القانونية للأشخاص او الجهات ممن ينشرون او يتداولون معلومات غير حقيقية مسيئة للرعاية الصحية او المستشفى، لافتا الى ان اخلاقيات المهنة تمنعنا من تداول التفاصيل الشخصية او الحالة المرضية التي يتم تداولها لدحض ما ينشر على حساب الحقيقة.