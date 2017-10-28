تقديرا لجهودها وإسهاماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية ورعايتها لأنشطة الجمعية الخيرية، وجهت جمعية الهلال الأحمر الشكر لمؤسسة البترول الكويتية، خلال زيارة قامت بها مدير إدارة تنمية الموارد في الجمعية لمى العثمان لمبنى المجمع النفطي.

وبهذه المناسبة، أكد نائب العضو المنتدب للعلاقات الشيخ فيصل الجابر حرص مؤسسة البترول الكويتية على دعم مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات التي تضطلع بدور إنساني يبرز الوجه الحضاري للكويت، مشيرا إلى أن دور المؤسسة الاجتماعي لا يقل بحال من الأحوال عن دورها الاقتصادي، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي تلعبه جمعية الهلال الأحمر، والجهود الحثيثة التي تبذلها لمساعدة المحتاجين أو المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية.

من جهتها، أشادت لمى العثمان بالتعاون القائم بين المؤسسة وجمعية الهلال الأحمر، مؤكدة أن إسهامات المؤسسة ودعمها للعديد من الأنشطة المتميزة والمبادرات الرائدة للجمعية مصدر فخر واعتزاز.

وقالت العثمان إن هذا التكريم ما هو إلا تقدير لدور مؤسسة البترول الكويتية الريادي في المسؤولية المجتمعية، لاسيما في خارطة العمل الإنساني، مشيرة إلى أن جهود المؤسسة في الأعمال الإنسانية والخيرية مصدر اعتزاز وفخر للجميع.