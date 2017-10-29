عبدالله: الحالة النفسية السيئة للمرأة تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

حنان عبدالمعبود

ضمن أنشطة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) وفي إطار حملتها للتوعية بسرطان الثدي تحت عنوان «أنت تستحقين اهتمامنا» وتقديم الخدمات التوعوية للمواطنين والمقيمين في شتى المجمعات والمؤسسات الأهلية والعامة والحرص على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير، أقامت «كان» مسيرة خيول للتوعية بهذا المرض أمس الاول في شارع الخليج العربي بهدف الوصول إلى مرتادي الخليج أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع وتقديم المعلومات والاستشارات المتنوعة حول المرض.

ومن جانبها، قالت عضو مجلس ادارة حملة «كان» والهيئة التنفيذية د. حصة الشاهين إن المسيرة انطلقت من مواقف مطاعم كنتاكي وصولا إلى نادي ضباط الجيش بمشاركة متميزة من متطوعات الحملة وعدد كبير من المهتمين بهذا المجال من اطباء ومتخصصين ضمن فريق العمل في الحملة.

وأشارت الشاهين إلى ان شهر اكتوبر والذي يعرف بالشهر الوردي، يشهد كل عام مشاركة واسعة من قبل الحملة في مجال التوعية والتدريب واقامة المعارض والندوات والمحاضرات عن امراض السرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص، مؤكدة ان الحملة تعمل على توعية المرأة بضرورة وأهمية الفحص الذاتي للثدي للنساء في جميع الاعمار، حيث حرصت على تدريب طلبة المدارس في المرحلة الثانوية والمعلمات أيضا على كيفية الفحص الذاتي ونجحت بالفعل في توعية وتدريب آلاف الطالبات على ذلك. ونصحــــت الشـــاهين السيدات فوق سن الـ 40 بإجراء الفحص الدوري بجهاز الماموغرام مرة كل عامين للكشف المبكر عن المرض.

من جانبها، حذرت اختصاصي العلاج بالإشعاع في مركز حسين مكي الجمعة د.مها عبدالله من اهمال الحالة النفسية للمرأة وتعرضها المستمر للقهر والحزن والاكتئاب، وأكدت أن ممارسة القهر على المرأة يزيد من مخاطر الاصابة بسرطان الثدي، لأن الحالة النفسية السيئة تضعف من الجهاز المناعي للمرأة ومن ثم تجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وأشارت إلى أن الإحباط قد يرهق الجسم بأكثر من طريقة تتصل بتطور مرض السرطان بدءا من انخفاض المناعة إلى زيادة الالتهابات، وعندما تصبح هذه التغيرات الفسيولوجية حادة تبدأ في استنزاف مصادر الجسم ما يزيد من صعوبة الشفاء من المرض، حيث أكدت الدراسة العالمية الحديثة أن أكثر من 50% من مرضى السرطان يعانون نوعا ما من الاكتئاب، و38% من هذه الحالات قد تصل لمرحلة الاكتئاب الحاد.