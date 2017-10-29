حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. أحمد الشطي ان الوزارة تولي الاهتمام الكامل بصحة المرضى من مواطنين ومقيمين، مشيرا الى متابعة وزير الصحة د. جمال الحربي لكل الشكاوى الخاصة بالمرضى والعمل على اتخاذ اللازم دون أي تأخير ووفق البروتوكولات الطبية المعمول حسب احدث ما توصلت اليه العلوم الطيبة.

وأوضح الشطي في تصـــريح صحـــافي ان د. جمال الحربي اتبع سياسة الباب المفتوح في استقبال المواطنين كل يوم سبت اسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا بحضور قياديي الوزارة في كل القطاعات للعمل على حل كل الشكاوى المقدمة، لافتا في الوقت نفسه الى ان الوزير يستقبل الشكاوى والطلبات يوميا عبر بريده الالكتروني الشخصي ويقوم بالرد عليها واعطاء توجيهاته للجهات المعنية للتفاعل معها وحل كل أي مشاكل تواجه المرضى. وقد بدأ فعليا مديري المناطق والادارات المركزية تخصيص فترة للقاء المواطنين والمراجعين صباح كل يوم اثنين أسبوعيا.

ولفت الشطي الى ان الوزارة تستقبل الشكاوى عبر تلك القنوات الرسمية وان الشكاوى التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل في طياتها معلومات غير دقيقة تنعكس سلبيا على من يقوم ببثها حيث تضعه تحت طائلة القانون، مشددا على اتباع القنوات القانونية في تقديم الشكاوى والوزارة من جانبها لن تدخر جهدا في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها والتي تصب في مصلحة المرضى والمحافظة على صحتهم.

واكد ان الوزارة ممثلة بقطاعاتها المختلفة من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة وبتوجيهات ومتابعة من د. جمال الحربي قد تعاملت وتفاعلت مع اكثر من ٣٠٠ شكوى خلال شهر اكتوبر الجاري وعملت على حل غالبيتها وحسب كل حالة، مشيرا الى انه جار التعامل والتفاعل مع كل الشكاوى التي تتلقاها الوزارة بشكل يومي ودون أي تقصير.