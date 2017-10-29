حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

تتجه وزارة الصحة لاعتماد «الكي نت» قريبا كوسيلة لتحصيل رسوم خدماتها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية بدلا من الدفع «الكاش».

وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا يأتي للتسهيل على المراجعين، خاصة خلال الفترة المسائية التي لا يتواجد خلالها موظفو «المحاسبة» في المرافق الصحية، لافتة إلىأنه سيتم ربط «الكي نت» بالنظام الآلي للرعاية الأولية والمستشفيات.

وذكرت أن توجه الوزارة جاء بعد أن أثبت «الكي نت» نجاحه منذ تركيب 30 جهازا لتطبيق قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، مما حدا بالوزارة إلى تعميمه.

إلى ذلك، كشف وزير الصحة د.جمال الحربي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن قرار يصدر اليوم يختص بتنظيم العمل في تخصصي الجراحة العامة والجراحة التخصصية.

وأضاف أنه ناقش أمس مع رئيس قسم الجراحة والجراحة التخصصية عدة إشكاليات والحلول المقترحة لها، وستصدر اليوم قرارات لتنظيم العمل في الجراحات التخصصية والجراحة العامة، والفصل بين مجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية بآلية جديدة وضوابط.