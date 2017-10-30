الأشعة السينية بدينارين والبانورامية بـ ٥ دنانير و١٠ دنانير للأشعة المقطعية

خلع السن بدينارين وخلعها جراحياً بـ ٥ دنانير

إضافة رسوم «الأشعة» عند أخذها وقت الحاجة لكل مراجعة ويتم تحصيلها مرة واحدة إذا أخذت لنفس السن أكثر من مرة بنفس الزيارة عبدالكريم العبدالله

قرر وزير الصحة د.جمال الحربي زيادة رسوم وأجور الخدمات الصحية في طب وجراحة «الأسنان» المقدمة للمرضى غير الكويتيين «المقيمين» والمسجلين في نظام الضمان الصحي، لتضاف بذلك الى قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين الذي صدر مؤخرا وبدأ العمل به بدءا من اكتوبر الجاري.

واعتمد الحربي الآلية لتحصيل رسوم وأجور الخدمات الصحية في طب وجراحة الأسنان من المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، وتنشرها «الأنباء»، حيث شملت الآلية تحصيل رسم دخول لكل مراجعة بمقدار «دينارين»، اضافة الى رسوم لكل اجراء طبي يحتاج اليه المريض في الزيارة الواحدة.

وتضمنت الآلية اضافة رسوم «الأشعة» عند اخذها وقت الحاجة لكل مراجعة، ويتم تحصيلها مرة واحدة اذا أخذت لنفس السن اكثر من مرة بنفس الزيارة. كما جاء في الآلية استقبال المراجعين الوافدين لمراكز الأسنان التخصصية عن طريق التحويل من مركز الرعاية الأولية التابع له المريض بعد ان ينتهي من مرحلة العلاج الأولي «حشوة - خلع - تنظيف»، ويتم تحصيل رسوم الدخول والعلاج في كل زيارة على حدة.

وأكدت الآلية ان الإجراءات الطبية التي تحتاج لإتمامها لاكثر من جلسة يقوم المريض بدفع رسومها مرة واحدة فقط.

اما الحشوات المؤقتة، فلفتت الآلية الى انه بعد الإجراء الطبي كسحب وعلاج العصب تكون من ضمن العلاج، ولا يتم تحصيلها في هذه الحالات.

وأعفت الآلية التي اعتمدها الوزير الحربي الأطفال المقيمين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض السرطان وزراعة الأعضاء وأمراض العيوب الخلقية لجوف الفم حتى ١٢ عاما من رسوم علاج الأسنان.

التركيب

وحددت الآلية رسوم وأجور الخدمات الصحية في طب وجراحة الأسنان للمراكز التخصصية لطب الأسنان وعيادات الأسنان بمراكز الرعاية الاولية للمقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، حيث بلغت رسوم التركيب المتحرك لطقم أسنان كامل علوي وسفلي ٣٠ دينارا، كما بلغ تركيب طقم أسنان احد الفكين كاملة ١٥ دينارا، وتركيب طقم أسنان جزئي (٢-٦) أسنان ١٠ دنانير، فضلا عن تركيب سن واحدة متحركة بـ ٥ دنانير.

الجراحة

أما بالنسبة للجراحة، فقد بينت الآلية ان رسوم خلع السن بلغت دينارين، اما الخلع الجراحي وعلاج وإزالة الخراج وجراحة اكياس الفم بـ ٥ دنانير، ورسوم ٣٥ دينارا لعلاج كسور الفم والفكين.

اللثة

وتضمنت الآلية أسعار عمليات «اللثة»، حيث بلغ سعر تنظيف اللثة ٥ دنانير، اما عمليات اللثة بأنواعها لكل سن فبلغ سعرها ١٠ دنانير.

وفيما يخص العصب، فأوضحت الآلية ان سعر سحب عصب جزئي بلغ دينارين وفقا للائحة الجديدة، اما علاج العصب الأولي للسن الأمامية فقد بلغ ٥ دنانير، و١٠ دنانير لعلاج عصب أولي للسن الخلفية، وذات السعر لإعادة علاج عصب للسن الأمامية، و١٥ دينارا لإعادة علاج عصب للسن الخلفية.

الحشوات

وأشارت الآلية الى أسعار حشوات الأسنان، حيث بلغ سعر «الحشوة المؤقتة» دينارين فقط، اما «الحشوة الدائمة» فقيمتها ٥ دنانير.

وتطرقت الآلية إلى الاطفال في تحصيل الرسوم منهم لقاء علاج أسنانهم، حيث بلغ سعر «تنظيف وعلاج بالفلورايد» وحشوة وقائية لكل سن لبنية دينارين فقط لكل منهما، اما بالنسبة للحشوة الدائمة لسن لبنية، فقد بلغ سعرها ٥ دنانير، و١٠ دنانير لعلاج عصب لكل سن لبنية مع تاج معدني، و٥ دنانير لعلاج عصب لكل سن لبنية مع حشوة دائمة فقط، اما خلع سن لبنية فبمبلغ دينارين فقط، و٥ دنانير لكل من حافظ مسافات للجهة الواحدة وعلاج كسر للسن ناتج عن إصابة.

الأشعة

أما الأشعة، فذكرت الآلية ان سعر اجراء اشعة سينية للسن الواحدة ديناران فقط، اما الأشعة البانورامية فقد بلغت ٥ دنانير، و١٠ دنانير للأشعة المقطعية. والجدير بالذكر ان وكيل وزارة الصحة لشؤون خدمات الأسنان د.يوسف الدويري كان قد اصدر تعميما سابقا باستمرار علاج الوافدين المترددين على عيادات الأسنان بنفس الرسوم السابقة قبل تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الجديدة على الوافدين.