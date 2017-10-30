عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي آلية لعلاج الطلبة الكويتيين المبتعثين لاستكمال دراستهم بالخارج على نفقة الدولة، والذين يتلقون العلاج من مرض السرطان «النشط».

واشارت الآلية التي تنشرها «الأنباء» الى ان الطالب المبتعث يتلقى العلاج من مرض السرطان «النشط» اثناء بعثته على التأمين الصحي وفقا للتغطية التأمينية المخصصة له، وفي حالة انتهاء العلاقة التأمينية او تجاوز الحد المسموح به للتغطية التأمينية، فإنه يتم تحمل نفقات العلاج على نفقة وزارة الصحة وفقا للألفية المتبعة على ان يتلقى العلاج بأحد المستشفيات والمراكز الطبية التي يتعامل معها المكتب الصحي بالخارج.

وتضمنت الآلية ان يصرف للطلبة الكويتيين المبتعثين لاستكمال دراستهم بالخارج، والذين يتلقون العلاج من مرض السرطان «النشط» المخصصات المالية المقررة للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة، شريطة ان يقدم ما يفيد عدم تقاضيه المخصص المالي للطلبة المبتعثين من المكتب الثقافي المعني، ويتم العرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج للبت في الطلب. وأفادت الآلية بأن يكون للطالب المبتعث في هذه الحالة مرافق واحد فقط، ويصرف للمرافق تذكرة سياحية والمخصصات المالية المقررة، شريطة استمرار تواجد المرافق داخل بلد العلاج، وألا يكون المرافق يتقاضى مخصصات مالية من اي جهة حكومية تتبع الكويت، ويتم العرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج للبت في الطلب. وجاءت هذه الآلية لتسهيل إجراءات علاج الطلبة الكويتيين المبتعثين لاستكمال دراستهم بالخارج حال علاجهم بمرض السرطان «النشط».