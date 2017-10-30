سيلفرمان: سعداء بإحضار أفضل ما توصل إليه العلم والطب في أميركا لخدمة المرضى الكويتيين

أندرو اسكاميلا: أولوياتنا هي الجودة وفقاً للمعايير الأميركية العالية محمد هلال الخالدي

أثنى السفير الأميركي في البلاد لورانس سيلفرمان بالمستوي الراقي لـ «مستشفى الكويت» الذي سيفتتح نهاية هذا العام بإدارة أميركية، وقال في كلمة لـ «الأنباء» خلال جولته في المستشفى ظهر أمس بحضور الرئيس التنفيذي للمستشفى اندرو اسكاميلا وعضو مجلس الإدارة ريم الغانم والمدير الطبي د.خليل شاهين وعدد من أعضاء المستشفى إضافة إلى الملحق التجاري في السفارة الأميركية جيف هاملتون قال انه سعيد بتواجده في هذا الصرح الطبي الكبير والذي يعتبر نجاحا جديدا للعلاقات المتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، وتعبيرا واضحا للتعاون التجاري بين البلدين، مضيفا أن الكويت بلد صديق والكويتيون يستحقون وجود صرح طبي بأعلى معايير الجودة يقدم لهم أرقى الخدمات الطبية التي يحتاجونها.

كما أبدى سيلفرمان اعجابه بالمستوى المتقدم للأجهزة الطبية الحديثة التي شاهدها خلال جولته في المستشفى، وكذلك بالفخامة التي تميز غرف وأجنحة المستشفى وكذلك بالفريق الطبي والتمريضي والفني الذين تم اختيارهم بعناية لتلبية المعايير العالية لإدارة المستشفى، حرصا على تكامل الخدمات وتميزها.

كما أكد أن الإدارة في أي مشروع تعد بمنزلة الدماغ الذي يحرك جميع الأجزاء، وأنه متفائل بقدرة شركة Allegheny الأميركية على صنع نجاح باهر في شراكتها مع الأصدقاء في الكويت، مشيرا إلى أنها شركة عريقة ولها خبرة طويلة وتجارب نجاح كثيرة تبشر بذلك.

من جانبه، أوضح اندرو اسكاميلا الرئيس التنفيذي لمستشفى الكويت الذي تديره شركة Allegheny الأميركية أن افتتاح المستشفى سيكون قبل نهاية هذا العام، قائلا ان الجميع يعملون بكل همة ونشاط للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على المستشفى والتأكد من جاهزية كل شيء قبل الافتتاح المرتقب.

وأشار إلى استثمار أكثر من 20 مليون دولار من أجل توفير أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في هذا الصرح الطبي الكبير، بهدف ضمان تقديم أعلى جودة ممكنة من العلاج والتشخيص والرعاية المتكاملة.

خدمات طبية متميزةمن جهته، تحدث المدير الطبي في مستشفى الكويت د.خليل شاهين عن أقسام المستشفى، موضحا أنه يضم عدة أقسام أهمها قسم الأطفال، النساء والولادة، وقسم الجراحة، لافتا إلى أن كلا منها يضم عدة وحدات، إلا أن الجديد في هذا المستشفى أنه يضم وحدة متكاملة للأطفال وهذا لأول مرة يحدث في الكويت، إذا لا يوجد مكان آخر يضم كل التخصصات في مكان واحد، كما أكد أن وحدة أمراض السكري أيضا تمثل قفزة نوعية بما تحويه من فريق طبي متكامل لجميع الأمراض المرتبطة بأمراض السكري، أهمها الأعصاب، القلب، الغدد الصماء، جراحة الأوعية الدموية، الجروح، العيون، أنف وإذن وحنجرة وأيضا جميع الأدوية الحديثة.

وأوضح أن المستشفى يعتمد أحدث الأساليب الطبية المعتمدة في الولايات الأميركية المتحدة، وفقا لأحدث الدراسات والأبحاث العلمية المتطورة، إضافة لوجود خدمة التواصل بالصوت والصورة مع مستشفى Allegheny التي هي عبارة عن مجموعة طبية متخصصة، وذلك لتقديم رأي ثان للمريض مع متخصصين في أميركا مباشرة.

كما أكد د.شاهين أن مستشفى الكويت سيستقبل جميع المرضى ويتعامل مع جميع شركات التأمين ويسعده التعاون جميع المستشفيات الحكومية بما يخدم في نهاية المطاف المرضى ويضمن لهم رعاية طبية متكاملة وبأعلى المعايير المعتمدة.

وأوضح أن مستشفى الكويت يحوي 139 غرفة، موزعة على عدة أجنحة منها أجنحة ملكية وأجنحة خاصة تحوي كل متطلبات الراحة ومزودة بأحدث أجهزة الترفيه والتواصل.

شركة Allegheny تعد من كبرى الشركات الأميركية المتخصصة بإدارة المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية المتخصصة منذ أكثر من 20 عاما، وتدير 8 مستشفيات حاصلة على تصنيفات عالية جدا من حيث جودة الخدمات والرعاية الطبية المتميزة وفقا لتصنيف Quantros’ CareChex لعام 2017.

ويعد «مستشفى الكويت» أول مستشفى أميركي في الكويت بإدارة وقيادات وطاقم طبي أميركي، وكذلك مزود بأحدث الأجهزة الطبية الأميركية الصنع والذي سيضمن حصول المرضى على أعلى معايير الرعاية الطبية ذات الجودة العالية.