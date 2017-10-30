تتواصل الاستعدادات المكثفة من اللجنة المنظمة لماراثون «صحتي في خطوتي» للمشي والمقام تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع كل من قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت وبتنسيق خاص مع السفيرة هويدا عصام ورابطة هواة المشي برئاسة د.عبدالرحمن العوضي ومسافته 6 كم.

يبدأ الماراثون من مواقف سيارات مجمع أحواض السباحة بالسالمية في الثالث من نوفمبر المقبل وينتهي أمام جمعية المهندسين الكويتية، حيث يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز داخلها ومنذ بداية فتح باب التسجيل للاشتراك تقدمت إعداد كبيرة للاشتراك سواء من خلال التسجيل الإلكتروني أو خلال الاستمارات المطبوعة، في دلالة واضحة على اهتمام الناس بهذا الحدث الرياضي.

وقال محمود صبري عضو اللجنة المنظمة انه بدأ العدد التنازلي لانطلاق الفعالية المنتظرة ومن المتوقع أن تصل أعداد المشاركين إلى رقم يتعدى قرابة 600 مشارك وانه تم الاتفاق مع حكام الاتحاد الكويتي لألعاب القوى لإيفاد عدد من حكام الاتحاد لمراقبة المتسابقين خلال الماراثون وتحديد أي مخالفات لقانون المشي وإعلان نتائج الفائزين بالماراثون.

ومن المقرر ان تشارك في الماراثون مع عامة المتسابقين تميمة الماراثون وهي شخصية كرتونية صممت خصوصا للاحتفال بالمنتخب المصري للتأهل لكأس العالم، وذلك لتشجيع المشاركين على بذل الجهد والفوز وتمني أعضاء اللجنة المنظمة للماراثون النجاح للفعالية والفوز والتوفيق للمشاركين بها.

وتشكر اللجنة المنظمة الشركات الراعية للماراثون شركة Talabat الراعي الرسمي وشركة أبراج ايفنتس ومطعم هليوبلوس للمشويات على رعايتهم لإنجاح هذا الماراثون المتميز.