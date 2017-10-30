انطلق أمس المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية بالرياض، وذلك برعاية د.توفيق بن أحمد خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية ورئيس الجمعية السعودية للوبائيات وبالتعاون مع مؤسسة البتول المتكاملة.

وتتمثل أهم مشكلات التغذية في الإقليم في سوء التغذية بالبروتين والطاقة، وازدياد معدل انتشار وزن الولادة المنخفض، وعوز المغذيات الزهيدة المقدار، بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن عوز اليود، وفقر الدم الناجم عن عوز الحديد لدى الأطفال والسيدات في سن الإنجاب، فضلا عن عوز الفيتامين«أ»، «د» وعوز الكالسيوم، والزنك.

ولايزال سوء التغذية من أهم المشكلات الصحية، ذات العواقب الوخيمة التي يصعب تجاهلها، إذ إنه يمثل أكبر عامل يسهم بمفرده في وفيات الأطفال. ومن المعروف أن 15% من العبء العالمي لوفيات الولدان والأطفال، يقع في بلدان الإقليم. وعلى مستوى العالم، يقدر أن 30% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر، يعزى إلى سوء التغذية الخفيف أو المعتدل. وقد زادت النسبة الإجمالية لنقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة من العمر في الإقليم من 14% في عام 1990 إلى 17% في عام 2004.

وتفرض الأمراض غير السارية المرتبطة بالغذاء تكلفة باهظة، وتسهم في زيادة معدلات الوفيات والمراضة في الإقليم، نظرا لزيادة عبء زيادة الوزن والسمنة وسائر الأمراض غير السارية المرتبطة بالغذاء. ويقدر أن الأمراض غير السارية في الإقليم، قد تسببت في 52% من، جميع الوفيات، وفي 47% من عبء المرض في عام 2005 والذي يتوقع ارتفاعه ليصل إلى 60% في عام 2020.