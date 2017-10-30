ليلى الشافعي



شاركت إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى في المعرض الصحي بالاڤنيوز والذي أقامته رابطة طلبة كلية الطب (كومسا) حيث شارك ٣ أطباء ممثلين عن الصندوق هم د. يوسف بورسلي، ود.عبد الرؤوف الشايب، ود.عبدالرحمن لطفي، وذلك لتقديم الاستشارات الطبية والنصائح والرد على استفسارات جمهور المعرض الذي قدر بالآلاف من الزوار.



واشتمل المعرض الصحي على مجسم طبي لمستشفى رابطة طلبة كلية الطب (كومسا) وهو مكون من قسم الاستقبال لتسجيل طلبات الراغبين في إجراء الفحوصات، وقسم الجهاز التنفسي (فحص نسبة الكربون في الرئتين)، وقسم الجهاز الهضمي والتغذية (فحص كتلة الجسم وتعبئة طلب فحص منظار القولون)، وقسم الأطفال لتشجيع الأطفال ومكون من تعليم وألعاب ذكاء، وقد زاد عدد زواره عن ٥٠٠ طفل تقريبا، بالإضافة إلى قسم النساء والولادة وهو مخصص لأمراض النساء وفحص سرطان الثدي، وقسم القلب والأوعية الدموية والسكر لفحص الضغط والسكر والكوليسترول وعيادة يشرف عليها أطباء بمختلف التخصصات، وقد تم تقديم خدمات الفحص لما يقارب ١٢٠٠ زائر من جمهور المعرض وبمشاركة أكثر من ٣٥٠ طالبا وطالبة من كلية الطب بجانب ما يزيد عن الـ ١٥ طبيبا من مختلف التخصصات.



وبهذا الخصوص أكد جاسم الربيع مدير إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى أهمية الشراكة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تقوم بدور فعال في التوعية الصحية ونشر الوعي المجتمعي.



وثمن الربيع الشراكة مع رابطة طلبة كلية الطب (كومسا) ودورها المميز في التعاون مع جمعية صندوق إعانة المرضى لتحقيق الأهداف التوعوية المشتركة.