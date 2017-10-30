حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي قرارات بتعيين مساعدي ملاحق ادارية في المكاتب الصحية بالخارج.

وأصدر الوزير الحربي قرارا بندب نايف الخرينج بوظيفة مساعد ملحق اداري بالمكتب الصحي في لندن في المملكة المتحدة، كما تم ندب بدر مليحان بوظيفة مساعد ملحق اداري في المكتب الصحي الكويتي في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية، وندب فراج السعيدي مساعد ملحق اداري بالمكتب الصحي الكويتي بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية.



كما اصدر الوزير الحربي قرارا بنقل سالم الرشود من مدير ادارة المخازن سالم الرشود الى مكتب الوكيل المساعد للشئون المالية بذات مستواه الوظيفي مدير ادارة، ويتولى اعمال متابعة الامور المالية بالمناطق الصحية وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات الصحية.