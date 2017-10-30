أعلنت وزارة الصحة اليوم استضافتها 38 طبيبا استشاريا عالميا في نوفمبر المقبل لتشخيص وعلاج واجراء العمليات اللازمة للحالات المرضية المعقدة والطارئة.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة مشعل العنزي في تصريح صحفي ان هذه الزيارات تندرج ضمن جدول أعدته وزارة الصحة لمعاينة الحالات المرضية الصعبة واجراء العمليات الجراحية النادرة فضلا عن اكتساب الاطباء الكويتيين للخبرات الطبية العالمية.



وأضاف العنزي ان الوزارة تهدف من خلال هذه الزيارات الى تحقيق التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة وتطوير بروتوكولات وسياسات الاداء الطبي والرعاية الصحية والاطلاع على التقنيات الحديثة.



وأشار الى ان الاستشاريين يمثلون 15 دولة هي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وسويسرا والبرازيل واستراليا وماليزيا واليابان وجنوب افريقيا والبحرين ومصر ولبنان موزعين على مختلف مستشفيات الوزارة.



ولفت الى ان الاستشاريين متخصصون بجراحات أمراض القلب والاعصاب وجراحات الرأس والرقبة وجراحة شبكة العين وجراحة اليد وجراحة المناظير وجراحة التجميل والخلايا الجذعية والانف والاذن والحنجرة والجيوب الانفية وجلدية الاطفال وأمراض الجلدية وعلاج الاورام بالاشعاع والاورام الاخرى.



وبين ان من تخصصات الأطباء الزائرين أيضا العلاج الطبيعي والعمود الفقري وسرطان الدم وأمراض الحساسية وأمراض كبار السن ومكافحة العدوى وحماية الطفل وعلم النفس ومفصل الكتف.



وأفاد العنزي ان برنامج استقدام الخبرات الطبية العالمية لمعاينة الحالات الدقيقة بمستشفيات الوزارة يؤدي الى تحسين جودة الاداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال تبادل الخبرات والتشاور حول أحدث البروتوكولات والسياسات والاساليب العلاجية.

يذكر ان الزيارات الاستشارية يتم تنظيمها من خلال مجالس الاقسام الطبية التخصصية لاختيار أفضل الخبرات العالمية.