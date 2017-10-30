- ضم ٨ أقسام طبية للجراحة التخصصية..وتشكيل لجنة تدقيق على الأجهزة والمعدات لمجلسي الجراحة العامة والتخصصية
عبدالكريم العبدالله
فصل وزير الصحة د.جمال الحربي مجلس رؤساء أقسام الجراحة العامة عن الجراحة التخصصية. وسمى الوزير الحربي د.احمد عطيفة رئيسا لمجلس أقسام الجراحة التخصصية و د.قتيبة الكندري مقررا له.
وضم الحربي لمجلس الجراحة التخصصية ٨ أقسام وهم " رئيس قسم الجراحة بمركز صباح الاحمد للكلى والمسالك- رئيس قسم جراحة الأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان - رئيس قسم جراحة الحروق والتجميل بمستشفى ابن سينا- رئيس قسم جراحة الحروق والأعصاب بمستشفى ابن سينا- رئيس قسم جراحة الاطفال بمستشفى ابن سينا- رئيس قسم جراحة زراعة الاعضاء بمستشفى ابن سينا -رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى العدان - رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى الأمراض الصدرية
وشكل الوزير لجنة مشتركة لمراجعة وتدقيق كافة طلبات الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لمجلسي أقسام الجراحة العامة وأقسام الجراحة التخصصية برئاسة مدير ادارة المستودعات الطبية