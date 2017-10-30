«إنه كباب تيلر سويفت»

هذا ماقاله صاحب مطعم متواضع في شمال لندن بعدما تناولت عنده الممثلة تيلر سويفت شطيرة لحم عقب تصويرها فيلم فيديو في منطقته. بقي أن نشير إلى أن «شطيرة سويفت»، البالغة ثروتها 200 مليون جنيها استرلينيا، تألفت من لحم دجاج مع الثوم والكركم والفلفل الأحمر.