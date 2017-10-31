حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

قام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي بجولة تفقدية على «المحارق» الطبية التابعة للوزارة في «الشعيبة» و«كبد».

وذكر د.العبدالهادي في تصريح صحافي على هامش الجولة أنها تهدف للاطلاع على سير العمل ورصد المعوقات، وحل المشاكل التي تعترض العمل، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة الصحة ممثلة بقطاع الخدمات والهيئة العامة للبيئة بشأن تنفيذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا، وأوضح أن الهدف من الزيارة أيضا التأكد من خلال الميدان من متابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ اللائحة بشكل انسيابي جيد لا يؤثر على تقديم الخدمة، فضلا عن الاطلاع على الإجراءات التي سيتم اتخاذها على أساس اللائحة الجديدة، مشيدا بطواقم العمل في المحارق على مثابرتهم وجهدهم المشهود في العمل.

وكشف د.العبدالهادي عن طرح مزايدة لإنشاء محرقة طبية رابعة جديدة في «كبد»، وستتم ترسيتها على الشركة التي تقدمت بأعلى سعر للوزارة لإنشائها وتجهيزها، مشيرا الى ان هذه المحرقة الجديدة ستقدم خدمة لإحراق النفايات الطبية بالقطاع الخاص.

والجدير بالذكر ان عدد المحارق الطبية التابعة لوزارة الصحة حاليا يبلغ 3 محارق، منها اثنتان في «الشعيبة» ومحرقة في «كبد».