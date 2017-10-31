حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

ضمن منظومة تطوير المجال الصحي واعتماد وزارة الصحة على خطة التوسع بالخبرات الطبية في مختلف التخصصات كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة مشعل العنزي عن جاهزية الوزارة لاستقبال نخبة من الأطباء الاستشاريين والبالغ عددهم 38 طبيبا استشاريا خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك بالتخصصات التالية: (أمراض الجلدية - سرطان الدم - جراحات التجميل - انف وأذن وحنجرة - الأعصاب - العمود الفقري - أمراض كبار السن - جلدية الأطفال - عظام - أمراض القلب - جراحة الرأس والرقبة - أمراض الحساسية - حماية الطفل - جراحة - جراحة المناظير - جراحة اليد - علاج الأورام بالإشعاع - مكافحة العدوى - علاج الأورام - خلايا جذعية - شبكية العين - جراحة الأعصاب - علاج طبيعي).

وأضاف: سيقومون خلال فترة تواجدهم في البلاد بتقديم الاستشارات الطبية والمشاركة بعلاج الحالات الدقيقة للمرضى الكويتيين والمقيمين على حد سواء.

وأكد العنزي أهمية هذه الزيارات الشهرية للأطباء الاستشاريين العالميين لصقل الخبرات الطبية في النشاط الطبي العلمي والمشاركة في البرامج والمحاضرات ودعم التعليم الطبي المستمر للأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية من خلال عرض آخر ما توصلت إليه الاكتشافات الطبية في هذا المجال العلمي الواسع وما يشهده هذا المجال بجميع تخصصاته وأفرعه من تحديثات وبحوث مستمرة تهم الصالح العام في مجال العلاجات والحد من انتشار الأمراض المختلفة.

وسيقدم الاستشاريون خدماتهم في المستشفيات والمراكز التالية: مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية - مركز الكويت لمكافحة السرطان - مركز البابطين للحروق والتجميل - مستشفى الجهراء - مستشفى الرازي - مستشفى الأميري - مركز الدبوس لأمراض القلب - مستشفى الفروانية - مركز الراشد لأمراض الحساسية - مركز صباح الأحمد للقلب - إدارة منع العدوى - مستشفى زين - مستشفى البنك الوطني للأطفال - مركز البحر للعيون - مركز ابن سينا - مستشفى الطب الطبيعي.