حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) أثبت قدرته على مجابهة التحديات المتعلقة بالتعليم الطبي، وكذلك حرصه على تطوير برامج البورد الكويتية بما يتفق مع احدث المستجدات العالمية‪.‬

جاء ذلك في كلمة للوزير د.الحربي على هامش الاحتفال بحصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية وتوزيع شهادات الدراسات العليا على 115 طبيبا وطبيبة من خريجي البرامج التدريبية (البورد الكويتي) يمثلون مختلف التخصصات الطبية.

وقال د.الحربي في كلمته ان جهود القائمين على المعهد توجت بحصوله على الاعتراف المؤسسي من الكلية الكندية كثمرة العمل بروح الفريق الواحد وبمنهجية علمية مشيدا بعمل الفريق الكندي وتدقيقه على البرامج والسياسات والإجراءات بمهنية علمية‪.‬

وأضاف أن تلك الجهود كان لها انعكاس إيجابي لحصول المعهد على الاعتراف المؤسسي غير المشروط لمدة 4 سنوات من الكلية الملكية الكندية، متمنيا تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن مجالات التعاون من خلال تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الدولي مع الكلية بمجالاتها الأساسية التي تشتمل على الاعتراف المؤسسي والتدريب والامتحانات‪.‬

وأوضح أن هذا التكريم جاء ليمكن الخريجين من الاضطلاع بمسؤولياتهم الطبية والفنية والإنسانية ضمن خطة استراتيجية ورؤية واضحة تستشرف آفاق المستقبل لتطوير أداء النظام الصحي‪

.‬وأشار إلى أن احتفال المعهد يتزامن مع الخطة الطموحة نحو الانطلاق لمزيد من التميز بمنظومة التعليم الطبي بالمعهد من خلال الاستعداد للانتقال للمبنى الجديد وتطبيق نظام المحاكاة لتدريب الأطباء وإنشاء المكتبة الإلكترونية‪

.‬من جهته، أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.إبراهيم هادي في كلمة ألقاها على نجاح الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي وإنجاز اتفاقية التعاون مع الكلية الكندية للأطباء والجراحين‪.‬

وقال ان الاتفاقية التي أبرمت في شهر نوفمبر 2016 شملت مجالات الاعتراف المؤسسي والبرامجي والتطوير المهني للمدربين والامتحانات وتعتبر الأكبر والأشمل للمعهد وللكلية الكندية‪.‬

واعتبر أن حصول المعهد على اعتراف دولي كمؤسسة تدريبية طبية متخصصة يفتح الطريق لجميع البرامج التدريبية للاعتراف الدولي، مؤكدا أن هذا النجاح يحتم العمل بجدية لإنجاز المكتبة الإلكترونية ونظام المحاكاة للتدريب ما يضمن الوصول إلى مصادر المعلومات الطبية بصورة مستمرة وتحقيق جزء مهم من متطلبات التدريب الطبي المهني‪.

«إذا انت باقٍ»

على هامش الحفل بادر أحد الإعلاميين الوزير الحربي بالسؤال عن استمراره في منصبه الوزارة، فرد الوزير ضاحكا: «‬إذ أنت باق».