قال مدير معهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.وائل حمادة ان معهد التمريض هو أول معهد تعليمي يختص بتدريب وتخريج الممرضات في منطقة الخليج العربي عندما افتتح في عام 1962 تحت إدارة وزارة الصحة.

جاء ذلك في سياق حديث د.وائل حمادة عن احتفال المعهد بذكرى مرور 55 عاما على إنشائه، مضيفا ان تبعية المعهد انتقلت من وزارة الصحة الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 1989م، وفي عام 1993 تم قبول اول دفعة من المتدربين الذكور وذلك نظرا لحاجة سوق العمل اليهم.

وأكد د.حمادة أن المعهد يسعى الى التطور الجاد في المنظومة التعليمية والتدريبية حيث انه في العام 2008 ونظرا لحاجة سوق العمل من الكوادر الفنية المتخصصة عمل على اعداد وتدريب الملتحقين به وكانت البداية باستحداث برنامج التمريض المدرسي في العام 2014 ثم انتقل معهد التمريض الى مقره الجديد والذي ساعد بإمكانياته الكبيرة والمتطورة سواء بالقاعات الدراسية أو المختبرات التدريبية او البنية التحتية في استحداث وتطوير البرامج وزيادة أعداد المتقدمين نظرا للسعة المكانية الكبيرة المؤهلة لذلك.

وأشار د.حمادة الى ان المعهد يضم عددا من البرامج منها التثقيف الصحي وبرنامج التعقيم وبرنامج فاصد الدم وبرنامج السجلات الطبية بالإضافة الى عمل استحداث برامج مثل فني التخدير وبرنامج محضر علوم وبرنامج تمريض صحة مهنية وبرنامج فاحص بصر وبرنامج مرشد تعافي، مضيفا ان جميع هذه البرامج تم استحداثها وتطويرها خلال السنوات القليلة الماضية مما عزز دور المعهد في المساهمة بسد النقص بالتخصصات الفنية الصحية في سوق العمل بالإضافة الى ان المعهد قد دأب على إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والأكاديمية.

وأردف د.حمادة قائلا ان دور المعهد لم يقتصر على التطورات المنهجية في التعليم والتدريب في داخل الكويت فقط، بل امتد دوره الى الجهات الخارجية للبحث عن كل ما هو جديد خارجيا حيث تم التعاون مع الأكاديمية الفرنسية المنبثقة عن وزارة التعليم العالي الفرنسي لعملية الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، فضلا عن ذلك فقد بدأ معهد التمريض مرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجة مع القطاعين الحكومي والخاص متمثلة بإبرام مذكرة التفاهم مع اكاديمية العلوم الحياتية للاستفادة من التطور التكنولوجي والعلمي لخدمة العملية التدريبية، وبناء على هذه الشراكات فقد تم تدريب الطلبة بالمستشفيات الخاصة والتي بدورها أشادت بمستوى الخريجين وتدريبهم وتأهيلهم لممارسة مهنة التمريض السامية.

واختتم د.حمادة مؤكدا حرص معهد التمريض على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام النظم الآلية الحديثة، وسعيه الدائم الى التميز والرقي والمساهمة الفعالة لتحسين مستوى الخدمات التمريضية والصحية وذلك عن طريق الاستفادة من كل التطورات في مجال التعليم والتدريب لخلق اجيال فنية مدربة قادرة على تأدية دورها والمساهمة بشكل فعال في خدمة الوطن.