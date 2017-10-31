- وزير الصحة يعين ملاحق «إدارية» في لندن وواشنطن والأردن
- ضم 8 أقسام طبية للجراحة التخصصية.. وتشكيل لجنة تدقيق على الأجهزة والمعدات لمجلسي الجراحة العامة والتخصصية
حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
أكد وزير الصحة د ..جمال الحربي في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان القرارات التي صدرت امس ستليها قرارات أخرى لتنظيم العمل في بعض التخصصات التي تخضع للدراسة الآن وحتي البت فيها وإصدار قرار.
وفصل الوزير مجلس رؤساء أقسام الجراحة العامة عن الجراحة التخصصية. وسمى الوزير الحربي د.مدحت عطيفة رئيسا لمجلس أقسام الجراحة التخصصية
ود.قتيبة الكندري مقررا له. وضم الوزير الحربي لمجلس الجراحة التخصصية 8 مناصب هي «رئيس قسم الجراحة بمركز صباح الأحمد للكلى والمسالك - رئيس قسم جراحة الأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان - رئيس قسم جراحة الحروق والتجميل بمستشفى ابن سينا - رئيس قسم جراحة الحروق والأعصاب بمستشفى ابن سينا - رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى ابن سينا - رئيس قسم جراحة زراعة الأعضاء بمستشفى ابن سينا - رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى العدان - رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى الأمراض الصدرية».
وشكل الوزير الحربي لجنة مشتركة لمراجعة وتدقيق جميع طلبات الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لمجلسي أقسام الجراحة العامة وأقسام الجراحة التخصصية برئاسة مدير إدارة المستودعات الطبية.