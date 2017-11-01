حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي في تصريح لـ «الأنباء» دعمه للمخترعين في المجالات الصحية، موضحا أن وضع جدارية في مدخل الوزارة تشمل جميع المخترعين والمبدعين في المجال الصحي يعد نوعا من التقدير والتشجيع لهم مما يعطيهم الدعم.

جاء هذا ضمن تصريح خاص للوزير عقب إزاحته الستار عن جدارية تشمل جميع البيانات للمخترعين في المجال الصحي، حيث تم وضعها في مدخل الوزارة وكان ذلك في حضور حاشد لمسؤولي الوزارة صباح أمس.

وقال الحربي إن تصميم ووضع هذه الجدارية يعد شيئا بسيطا لدعمه المخترعين وتشجيعهم على المضي قدما بالابتكار، كما نشجع المخترعين الآخرين والأشخاص على عمل إبداعات في المجال الصحي وخدمة المرضى جميعا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن خاصة.

وأعرب عن امتنانه بتقديم هذه الاختراعات، آملا أن تكون هناك اختراعات لاحقة، وقال «نأمل أن نحصل على اختراعات أخرى جديدة ونشجع الأطباء خاصة ان لدينا 9 أطباء ممن قاموا باختراعات تفيد الوطن والمواطنين».

واستعرض الوزير كيفية التنقل بين البيانات الموجودة على الجدارية، حيث تحتوي على شاشة عرض إلكترونية كبيرة يمكن التنقل بين البيانات المدرجة بها باللمس.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة الثلاب إن مبادرة وزير الصحة حملت تكريمين لأصحاب الاختراعات ذات العلاقة بالمجال الصحي، أولاهما عندما قام بالاحتفاء بـ 33 مخترعا كويتيا ممن تميزوا وأبدعوا لإنجاز ابتكارات تساعد في الارتقاء بالخدمة الطبية على مستوى الكويت والوطن العربي والعالم أجمع، والثاني بوضع جدارية تحمل أسماءهم وصورهم في ديوان عام وزارة الصحة، مؤكدة أن هذا يعد تقديرا كبيرا لمجهوداتهم التي بذلوها على مدار السنوات الماضية لإيجاد ما يفيد الوطن والإنسانية بشكل عام.

وأضافت د. الثلاب: مازلنا نطمح إلى المزيد من الدعم للمخترعين الكويتيين، ليس من جهة أو مؤسسة بعينها، وإنما من جميع المؤسسات، فالمخترعون مازالوا يعانون من تحديات تواجههم خلال مسيرتهم نحو الإبداع والابتكار، فهم بحاجة إلى من يساعدهم من بداية ظهور الفكرة لديهم، وصولا إلى أن يصبح اختراعهم منتجا متواجدا في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، وحتى يتحقق ذلك لابد من أن تكون هناك مساندة ودعم معنوي ومادي مستمر من جميع مؤسسات وجهات الدولة.