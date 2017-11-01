حنان عبدالمعبود

أعلنت عضو مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان «كان» د.حصة الشاهين أن قطار الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان «كان» اوشك أن يصل إلى محطته النهائية لهذا العام، لافتة أن إلى الحملة نظمت عدة فعاليات توعوية خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، حيث أقامت محاضرة توعوية في شركة الكويت والخليج للنقل KGL الى جانب تنظيم معرض في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت بالتعاون مع القائم بأعمال مديرة إدارة التسجيل والتسويق والمتابعة فاطمة الجيعان.

هذا والى جانب مشاركة حملة كان للمؤتمر الأول لتبادل الخبرات بين الشباب والمتقاعدين والذي كان برعاية خالد الروضان وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب في بوث للتوعية.

وتابعت: على الرغم من حرص حملة «كان» على التوعية بجميع أنواع السرطانات إلا ان سرطان الثدي دائما ما يحظى باهتمام خاص نظرا لاحتلاله المرتبة الأولى بين السرطانات الأكثر انتشارا لدى النساء في الكويت وعلى مستوى العالم، وكلما حاولنا تقليص عدد الأنشطة التوعوية الخاصة به كل عام لتتراوح ما بين 10 الى 12 فعالية نجد اننا نقيم فعاليات شبه يومية، وأحيانا فعاليات صباحية ومسائية!