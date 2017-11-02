العمر: «كبيكو» سخرت كل إمكانياتها لدعم برامج الشباب والقضايا المجتمعية

ثامر السليم

حذر اخصائي الباطنية والتغذية د.بدر نصر الله من تعرض الشباب للإصابة بأمراض القلب، مؤكدا ضرورة وضع خطة من أجل الابتعاد عن مسببات الإصابة والتي منها التدخين ونمط الحياة السيئ وعدم وجود الرياضة او الحركة، لافتا إلى أن المسكنات التي يأخذها الشباب خلال مرحلة الجامعة تؤثر على صمامات القلب بشكل كبير.

جاء ذلك خلال ندوة خاصة بالحملة التوعوية بأعراض النوبة القلبية وذلك في كلية الهندسة والبترول ظهر أمس، والتي نظمتها شركة مشاريع الكويت القابضة بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول تحت عنوان «من القلب إلى القلب»، شارك فيها كل من اخصائي الباطنية والتغذية د.بدر نصر الله والمدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عبير العمر ومذيع مارينا اف ام علي نجم، وأدارتها الإعلامية د.بشاير الصانع.

وقال نصرالله انه كان في السابق لدينا مركز واحد للقلب اما الان فيتوافر الآن اكثر من مركز والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى ان حياتنا تتجه من سيئ الي أسوأ والسبب يرجع إلى السمنة والسكر ونوعية الأكل، مشيرا الى ان مشاكل القلب تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بعضلة القلب والآخر بالأوعية الدموية.

ولفت إلى أن أمراض القلب تتنوع ومنها الجلطة والتي تترتب بسبب انسداد تام وكذلك الذبحة الصدرية والتي تترتب بسبب انقباض جزئي، مبينا أن الأعراض التي تظهر عند كبار السن منها عملية القيء وتجب مراجعة الطبيب فورا.

وأشار إلى أن «الحارج» المستمر قد يتسبب في الذبحة الصدرية اذا لم تتم مراجعة الطبيب ومعرفة السبب وراء ذلك، مبينا أن من الأعراض كذلك الألم الذي يظهر بدون الحركة وكذلك الألم بين الكتفين وكذلك دقات القلب غير المنتظمة بالإضافة إلى الألم في الكتف اليسار. وفي البداية قالت المديرة التنفيذية للمسؤولية الاجتماعية لشركات مجموعة مشاريع الكويت عبير العمر انه حرصا من شركة مشاريع الكويت القابضة وشركاتها التابعة على دعم وتشجيع الطاقات الشبابية الموهوبة لخلق جيل واع لمسؤولياته المستقبلية فإننا حريصون على التعاون لزيادة عملية التوعية بأمراض النوبة القلبية، مشيرة إلى أن الشركة حرصت على التعاون مع مجموعة من أطباء القلب الذين يشاركون في نشر الوعي فيما يتوافق مع الخطة الإعلامية والإعلانية لحملة «من القلب إلى القلب» في عدة مراحل من خلال مقابلات تلفزيونية وإذاعية ولقاءات على شبكات التواصل الاجتماعي ومحاضرات توعوية تستهدف فئة كبيرة من المجتمع.

وأضافت العمر أن شركة «كبيكو» سخرت كل إمكانياتها لدعم برامج الشباب وتحرص شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة على التواصل الدائم مع المجتمع من خلال البرامج والأنشطة التي تقدمها وترعاها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وبما ان الصحة هي إحدى القضايا الرئيسية التي ترتكز عليها الشركة في دعم القضايا المجتمعية، فقد وقع اختيارنا لموضوع الأزمة القلبية وذلك لعدم الوعي الكافي بأسباب وأعراض هذه الحالة لدى شريحة كبيرة في المجتمع والأهم من ذلك هو تزايد حالات الوفيات مؤخرا في الكويت بسبب «الأزمة القلبية».

بدوره قال مذيع مارينا اف ام علي نجم اننا نعاني من مشاكل كبيرة ونحتاج الي التوعية وهذا ما دفعني إلى المشاركة في هذه الحملة والتي بعنوان «من القلب إلى القلب» من باب المسؤولية، لافتا إلى أن هذا الأمر دفعني إلى إيصال هذا الأمر إلى الناس وتوعيتهم خوفا عليهم.

وأضاف نجم أن السبب الآخر الذي دفعني إلى المشاركة في هذه الحملة هو وفاة والدي بسبب انسداد في القلب، مشيرا إلى أنه يتحتم على الإعلامي أن يساهم بشكل أو بآخر في خدمة افراد المجتمع وتوعيتهم.