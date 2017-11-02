أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي تأجيل سفر اللجان الطبية المخصصة لاستقدام الممرضين والممرضات من الهند للعمل بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة حتى إشعار آخر ولحين الانتهاء من وضع الضوابط.

وشدد الحربي على أهمية اختيار أفضل العناصر من الهيئة التمريضية من المكاتب الحكومية والشركات المعتمدة في الهند، وعلى ضرورة وضع ضوابط وآليات استقدام الهيئة التمريضية والالتزام باتباع الاجراءات الرسمية بين البلدين.

وذكر الحربي ان اجراءات استقدام الممرضين ستتم عبر السفارة الهندية لدى الكويت والشركات الحكومية المعتمدة في الهند .