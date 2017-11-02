حنان عبدالمعبود

في اطار مهمتها الأساسية في نشر التوعية بالمجتمع خاصة شريحة النساء، ومواكبة لشهر التوعية بسرطان الثدي شهر اكتوبر، أقامت ادارة تعزيز الصحة يوما توعويا في ادارة الدراسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف في منطقة الصليبخات.

وخلال اليوم ألقت مدير ادارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه محاضرة توعوية موسعة، تم خلالها استعراض وسائل الوقاية من المرض والتي تتمثل في الفحص الذاتي المستمر، والفحص الإكلينيكي والماموغرام ان استدعت الضرورة لضمان العلاج المبكر حال الإصابة مما يرفع معدلات الشفاء، وكذلك اعتماد نمط حياة صحي بممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي معتدل.

كما قدمت البحوه أيضا ورشة عمل دارت حول سبل الوقاية من سرطان الثدي، تبعها عرض للمواد التوعوية المطبوعة والتي انتجتها الإدارة تبعها فيلم توعوي وقد تم تكريم مدير الإدارة بشهادة تقدير.