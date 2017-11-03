حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفروانية ورئيس المؤتمر د.حمود العروج عن انطلاق فعاليات مؤتمر آخر المستجدات في جراحة الحنجرة والأحبال الصوتية والذي ينظمه قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفروانية في فبراير 2018.

وأضاف العروج أن هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات الكبرى المختصة في أمراض الحنجرة والأحبال الصوتية وجراحتها ويشهد مشاركة استشاريين متخصصين بجراحة الحنجرة والأحبال الصوتية من مختلف دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية وكندا واستراليا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر ستقام على مدى يومين وتتضمن محاضرات قيمة وحلقات نقاش علمية وورش عمل تضم أهل الخبرة والاختصاص من أنحاء العالم بهدف تسليط الضوء على آخر ما توصلت اليه الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال وخصوصا استخدام الليزر في استئصال اورام الحنجرة والأحبال الصوتية وآخر ما توصل اليه العلم لعلاج شلل الأحبال الصوتية، كما سيناقش حقن الأحبال الصوتية بالفيلر والبوتوكس لعلاج بعض أمراض الأحبال الصوتية. كما يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الكفاءة لدى الأطباء وإخصائيي النطق والسمع والحرص على تبادل الخبرات.

وأفاد العروج بأن ورش العمل ستناقش صعوبات البلع وكيفية تشخيص وعلاج التخاطب لحالات شلل الأحبال الصوتية ومشاكل الصوت عند المعلمين والمعلمات، لافتا إلى أنه سيسبق المؤتمر اجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة عن طريق استخدام أحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال، وسيقام على هامش المؤتمر معرض صحي سيعرض فيه أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في مجال جراحة الحنجرة والأحبال الصوتية.