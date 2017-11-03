قال رئيس الرابطة الكويتية للفيزياء الطبية د.مشاري النعيمي إن الاستخدام الأمثل للإشعاع يضمن سلامة وجودة إجراءات التشخيص والعلاج من خلال استخدام الجرعات الإشعاعية المناسبة للتشخيص أو العلاج.

وأكد النعيمي لـ «كونا» على هامش الندوة التي نظمتها الرابطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية أهمية نشر الوعي وتعزيز التطور العلمي والمهني للعاملين بمجال الفيزياء الطبية.

وأضاف أن الفيزياء الطبية تعتبر أحد التخصصات التطبيقية والمساندة للطب خصوصا في مجال تشخيص وعلاج الأمراض باستخدام الإشعاع مشيرا إلى أنها تنقسم إلى أربعة تخصصات رئيسية هي فيزياء العلاج الإشعاعي والطب النووي والأشعة التشخيصية والفيزياء الصحية (الوقائية من الإشعاع).

ولفت إلى أهمية أداء اختبارات القبول المرجعية لأجهزة التصوير والعلاج الإشعاعي الجديد من خلال تطبيق برامج ضبط وضمان الجودة إضافة إلى تعزيز مبادئ الوقاية من الإشعاع.

من جانبه، قال رئيس رابطة الشرق الأوسط للفيزياء الطبية د.عبدالله الحاج لـ «كونا» إن المنظمة العالمية للفيزياء الطبية أخذت على عاتقها مسؤولية نشر الوعي والتثقيف لهذا المجال الحيوي الذي أصبح له دور كبير ومساند في علاج المرضى والمحافظة على صحة الإنسان.

وأضاف الحاج أن دور الجمعية لا يقتصر على جانب العلاج فقط بل يتعدى إلى خلق منظومة متكاملة تساهم في ترسيخ المبادئ والأهداف التي تسعى إليها الرابطة، لافتا إلى أن الجمعية تولي عناية خاصة بعلاج المرضى وغرس روح الحماية لدى الإنسان والعاملين في المستشفيات وزوارها.

وذكر أن الفيزياء الطبية في الشرق الأوسط تعتبر تقنية جديدة لم تحقق الغاية المطلوبة منها بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة الذي يتطلب وضع استراتيجيات علمية للنهوض بهذه التقنية، مشيرا إلى الدور الكبير لوسائل الإعلام في نشر التوعية وتبيان أهمية الفيزياء الطبية.

يذكر أن الرابطة الكويتية للفيزياء الطبية تأسست عام 2015 وهي عضو في الرابطة العالمية للفيزياء الطبية.