تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تنطلق اليوم الحملة التوعوية التي تنظمها محافظة الأحمدي بالتعاون مع فريق «الوقاية.. الغاية» التطوعي ومنطقة الأحمدي التعليمية تحت شعار «الوقاية.. غاية»، بمدرسة عفراء بنت عبيد الابتدائية بنات في الصباحية، وذلك في إطار المشروع التنموي «محافظتي أجمل» الذي أطلقته المحافظة مطلع العام 2015.

وأكد رئيس فريق الوقاية غايه التطوعي د.مساعد العنزي أهمية مثل هذه الحملات التوعوية التي تصب في صالح أبنائنا الطلبة صحيا وتربويا، حيث تساهم الحملة بنشر الثقافة الصحية والسلوكيات السليمة.

وأعرب العنزي عن تطلعه إلى أن يتم تنظيم هذه الحملة سنويا وتحظى بالرعاية المعهودة لمحافظ الأحمدي، مؤكدا أن فريق الوقاية غاية التطوعي على استعداد لذلك.

من جهتها، أكدت نائب رئيس فريق الوقاية غاية التطوعي نور الرجيب أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في تسهيل الانتشار على نطاق واسع في مجتمعنا الكويتي الذي يعتبر تربة خصبة تستقبل التوعية وتهتم بها.

وكانت المحافظة قد اختتمت فعاليات الورشة التعريفية المجانية «كيف تبني بيتك» التي نظمتها تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بالتعاون والتنسيق مع جمعية المهندسين الكويتية وجمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية.

وقال مدير إدارة المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري إن هذه الورشة جاءت في إطار مشروع «محافظتي أجمل»، وحققت صدى واسعا بين أهالي وقاطني مدينة صباح الأحمد والمدن السكنية الجديدة في المنطقة الجنوبية، لافتا إلى الشراكة المثمرة بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لما يحقق الأهداف التنموية.

من جانبه، أعرب عضو جمعية المهندسين الكويتية م.حسين ميرزا عن سعادته بالتعاون المثمر لإنجاح هذه الورشة وإتاحة الفرصة لتوعية المجتمع الكويتي حول الأخطاء التي تحدث عند بناء المواطنين لبيوتهم.

وأشار مشعل الجري أحد المنضمين إلى الورشة إلى تميز محتوى الدورة واستفادة المشاركين من المعلومات القيمة.