رجب: فتح 19 برنامجاً تدريبياً أمام طلبة الطب العام الحالي

حنان عبدالمعبود

أكد رئيس مكتب الدراسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.عبدالله رجب ان فتح اي برنامج جديد يحتاج الى دراسة مستفيضة، بالإضافة الى العرض على لجنة الاعتراف بالمعهد، موضحا انه يتم الاستعداد لقبول اكبر عدد ممكن من الطلبة المتقدمين للبرامج المتاحة، لافتا الى ان الكراسي محدودة في بعض البرامج وبالتالي فان المنافسة محتدمة فيها، كما ان وزارة الصحة مقبلة على افتتاح مشاريع صحية تنموية خلال السنوات المقبلة، ومن ثم امكانية قبول اعداد اخرى من طلبة الطب في برامج المعهد.

جاء ذلك في تصريح له عقب تدشين مؤتمر التخطيط الوظيفي والمهني للتخصصات الطبية للأطباء حديثي التخرج ولطلبة الطب البشري والأسنان والذي أقامه معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز»، وقال ان المؤتمر يعقد بناء على توصيات من قبل رئيس مجلس امناء المعهد وزير الصحة د.جمال الحربي والأمين العام للمعهد د.ابراهيم هادي، مبينا انه يجمع ما بين طلبة الطب ومديري البرامج، حيث يتم تسليط الضوء من خلاله على الخيارات المتاحة امام الطلبة والبعثات الخارجية، فضلا عن بحث الحلول وتذليل العقبات في البرامج والتخصصات الطبية.

وأضاف رجب انه تمت مناقشة عدد من الصعوبات التي تواجه طلبة الطب خلال المقابلات وأثناء التسجيل في برامج البورد، مشيرا الى ان المعهد يعمل على تسخير امكانياته لتخفيف العبء عن اي برامج توجد فيها كثافة من حيث التسجيل، موضحا انه تم فتح 19 برنامجا خلال هذا العام امام طلبة الطب، منوها الى ان عدد الأطباء الذين التحقوا ببرامج البورد التابعة لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ 746 طبيبا.

بدوره، اوضح استشاري طب نفسي د.محمد السويدان بأنه قدم محاضرة عن النقاط التي تواجه المتقدم للالتحاق ببرامج البورد خلال المقابلة الشخصية، حيث قد يتعثر على بعض الطلبة تقديم انجازاتهم وبحوثهم العلمية والطبية اثناء المقابلة، ولأسباب متفاوتة.

وأوضح السويدان ان المؤتمر هام، خاصة وانه يجمع عددا كبيرا من اطباء الطب ومديري البرامج في موقع واحد، لافتا الى انه سلط الضوء على كيفية تجاوز المتقدم للعقبات التي تقف حائلا دون عرض افكاره وإنجازاته في تخصصه الطبي.