حنان عبدالمعبود



أصدرت وزارة الصحة بيانا فندت من خلال ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مما قالت إنه ادعاء نقل أدوية بسيارة أحد الفنيين بمنطقة الصباح الصحية.



وقال البيان إنه في إطار حرص الوزارة على توضيح الحقيقة وبتعليمات من وزير الصحة د. جمال الحربي لرصد والرد على ما يجري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول خدمات الرعاية الصحية، وبالإشارة إلى مقطع الڤيديو المتداول الذي يدعي صاحبه نقل كراتين أدوية بسيارة خاصة وما انطوى عليه ذلك من تعد على المال العام، فإنه بعد التعرف على جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو ومواعيد عملهم، وبناء على إفادات أقسام الصيدلية وقسم الأشعة بالمراكز في المنطقة المشار إليها بالفيديو، فإن الثابت أن الكراتين كانت فارغة ومصنفة ضمن النفايات عديمة الاستخدام ولا تحتوي على أي أدوية أو مستهلكات طبية أو وثائق ورقية.



وناشدت الوزارة مستخدمي مواقع التواصل ومن ينقل مثل هذه الأخبار تحري الدقة قبل نشرها لتجنب أثرها السلبي على الجميع.